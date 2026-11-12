Cum ai redesena harta României? Unește județele și creează propria reformă administrativă. HARTĂ INTERACTIVĂ

România este împărțită în prezent în 41 de județe, la care se adaugă municipiul București, cu statut administrativ distinct. Această organizare a rămas, în linii generale, neschimbată de la reforma administrativ-teritorială din 1968.

Discuțiile privind o nouă reformă administrativă au readus în atenție posibilitatea reducerii numărului de unități administrativ-teritoriale, a costurilor de funcționare și a structurilor administrative.

HARTĂ INTERACTIVĂ: Construiește propria reformă administrativă a României

Mediafax a pregătit un instrument interactiv prin care fiecare cititor poate propune propria variantă de reorganizare a județelor.

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Instrumentul permite gruparea a minimum două și maximum șase unități teritoriale învecinate. Fiecare regiune poate primi un nume și o culoare distinctă, astfel încât rezultatul să fie ușor de urmărit.

Poți construi propria hartă urmând câțiva pași simpli:

Selectează pe hartă primul județ pe care doresc să îl includă într-o regiune nouă.

Adaugă alte județe învecinate, până la maximum șase.

Aleg un nume și o culoare pentru regiunea creată.

Repetă operațiunea pentru alte zone ale țării.

Pot salva și distribui rezultatul final.

Bucureștiul și Ilfovul sunt tratate ca unități distincte, iar fiecare unitate administrativă poate fi inclusă într-o singură regiune.

Ce prevede reforma administrativă discutată în 2026

Guvernul a inclus reforma administrativă în programul său, iar una dintre măsurile analizate privește comasarea comunelor cu populație redusă.

În prima etapă, autoritățile au în vedere încurajarea unirii voluntare a localităților, pe baza unor hotărâri locale și a consultării cetățenilor prin referendum.

În discuțiile prezentate de Ministerul Dezvoltării, un punct de plecare îl reprezintă cele 429 de unități administrativ-teritoriale cu până la 1.500 de locuitori.

Pe 11 noiembrie 2026, un grup de lucru constituit la Ministerul Dezvoltării a analizat în primă lectură un proiect privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

O eventuală reducere a numărului de județe reprezintă însă o chestiune separată, care ar necesita analize suplimentare și modificări legislative. Nu există, în această etapă, o nouă hartă a județelor adoptată oficial.

De ce ar putea România să aibă mai puține județe

Susținătorii reorganizării administrative invocă posibilitatea reducerii cheltuielilor publice, eliminarea unor structuri administrative paralele și utilizarea mai eficientă a resurselor.

Regiuni administrative mai mari ar putea avea o capacitate sporită de planificare a investițiilor și de coordonare a proiectelor de infrastructură.

Există însă și întrebări importante: unde ar urma să fie stabilite noile reședințe administrative, ce s-ar întâmpla cu instituțiile județene existente și cât de departe ar trebui să călătorească cetățenii pentru anumite servicii publice?

O reformă ar trebui să ia în considerare nu doar populația și suprafața, ci și legăturile economice dintre județe, infrastructura rutieră, distanțele și particularitățile geografice.

Tu câte județe ai păstra pe harta României?

Ar trebui unite Timiș și Arad? Ar putea Clujul să formeze o regiune administrativă împreună cu județele vecine? Cum ar trebui reorganizată Moldova sau zona București–Ilfov?

Redesenează harta României, alege județele pe care le-ai uni și distribuie propunerea ta de reformă administrativă.