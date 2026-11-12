Prima pagină » Știrile zilei » Cum ai redesena harta României? Unește județele și creează propria reformă administrativă. HARTĂ INTERACTIVĂ

Cum ai redesena harta României? Unește județele și creează propria reformă administrativă. HARTĂ INTERACTIVĂ

Reforma administrativ-teritorială a României a revenit în centrul dezbaterii politice, pe fondul discuțiilor despre reducerea numărului de primării și reorganizarea administrației locale. Dar cum ar arăta România dacă ar fi comasate și județele? Mediafax propune cititorilor un exercițiu interactiv: să redeseneze harta țării, să unească județele și să decidă cum ar trebui organizată România.
Cum ai redesena harta României? Unește județele și creează propria reformă administrativă. HARTĂ INTERACTIVĂ
Marius Vale
12 nov. 2026, 14:23, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România este împărțită în prezent în 41 de județe, la care se adaugă municipiul București, cu statut administrativ distinct. Această organizare a rămas, în linii generale, neschimbată de la reforma administrativ-teritorială din 1968.

Discuțiile privind o nouă reformă administrativă au readus în atenție posibilitatea reducerii numărului de unități administrativ-teritoriale, a costurilor de funcționare și a structurilor administrative.

HARTĂ INTERACTIVĂ: Construiește propria reformă administrativă a României

Mediafax a pregătit un instrument interactiv prin care fiecare cititor poate propune propria variantă de reorganizare a județelor.

Instrumentul permite gruparea a minimum două și maximum șase unități teritoriale învecinate. Fiecare regiune poate primi un nume și o culoare distinctă, astfel încât rezultatul să fie ușor de urmărit.

Poți construi propria hartă urmând câțiva pași simpli:

  • Selectează pe hartă primul județ pe care doresc să îl includă într-o regiune nouă.
  • Adaugă alte județe învecinate, până la maximum șase.
  • Aleg un nume și o culoare pentru regiunea creată.
  • Repetă operațiunea pentru alte zone ale țării.
  • Pot salva și distribui rezultatul final.
  • Bucureștiul și Ilfovul sunt tratate ca unități distincte, iar fiecare unitate administrativă poate fi inclusă într-o singură regiune.

Ce prevede reforma administrativă discutată în 2026

Guvernul a inclus reforma administrativă în programul său, iar una dintre măsurile analizate privește comasarea comunelor cu populație redusă.

În prima etapă, autoritățile au în vedere încurajarea unirii voluntare a localităților, pe baza unor hotărâri locale și a consultării cetățenilor prin referendum.

În discuțiile prezentate de Ministerul Dezvoltării, un punct de plecare îl reprezintă cele 429 de unități administrativ-teritoriale cu până la 1.500 de locuitori.

Pe 11 noiembrie 2026, un grup de lucru constituit la Ministerul Dezvoltării a analizat în primă lectură un proiect privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

O eventuală reducere a numărului de județe reprezintă însă o chestiune separată, care ar necesita analize suplimentare și modificări legislative. Nu există, în această etapă, o nouă hartă a județelor adoptată oficial.

De ce ar putea România să aibă mai puține județe

Susținătorii reorganizării administrative invocă posibilitatea reducerii cheltuielilor publice, eliminarea unor structuri administrative paralele și utilizarea mai eficientă a resurselor.

Regiuni administrative mai mari ar putea avea o capacitate sporită de planificare a investițiilor și de coordonare a proiectelor de infrastructură.

Există însă și întrebări importante: unde ar urma să fie stabilite noile reședințe administrative, ce s-ar întâmpla cu instituțiile județene existente și cât de departe ar trebui să călătorească cetățenii pentru anumite servicii publice?

O reformă ar trebui să ia în considerare nu doar populația și suprafața, ci și legăturile economice dintre județe, infrastructura rutieră, distanțele și particularitățile geografice.

Tu câte județe ai păstra pe harta României?

Ar trebui unite Timiș și Arad? Ar putea Clujul să formeze o regiune administrativă împreună cu județele vecine? Cum ar trebui reorganizată Moldova sau zona București–Ilfov?

Redesenează harta României, alege județele pe care le-ai uni și distribuie propunerea ta de reformă administrativă.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
Gandul
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Cancan
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport
Ce ar însemna extinderea plafonării adaosului la toate alimentele din România. Economiștii avertizează: dispare marfa de la raft, iar producătorii români intră în faliment
Libertatea
Ce vârstă are, de fapt, corpul tău? 5 teste și analize care îți arată cum vei îmbătrâni. Medic: „Nu e vorba să facem cât mai multe teste, ci să înțelegem ce ne spun datele despre organismul nostru”
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor