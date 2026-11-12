Grupare neonazistă din Spania, legături cu grupul ultra co-fondat de George Simion: antrenată în Ucraina cu Brigada Azov, plănuia o revoltă armată acasă

Organizația nazistă a fost ținta unei operațiuni de amploare a poliției din Spania, care s-a desfășurat simultan în șapte provincii din țară, pe 6 noiembrie. Printre cei arestați s-a aflat și Isabel Peralta, o tânără de 25 de ani, figură importantă a extremismului de dreapta din Spania.

11 puști de asalt, trei puști de vânătoare, trei pistoale, cel puțin 12 cuțite și o macetă, precum și încărcătoare, lunete și muniție au găsit anchetatorii în casa lui Isabel Peralta. Între timp, tânăra a fost plasată sub control judiciar și nu poate părăsi Spania. CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.