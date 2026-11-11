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George Simion îi ia apărarea lui Alice Weidel în declarațiile despre românii din Germania: Nu consider că ne-a jignit

Președintele AUR, George Simion, a reacționat miercuri seara, la Digi24, la declarațiile făcute recent de copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care a spus că „migranți din România ne jefuiesc sistemul social”. Liderul AUR susține că declarațiile acesteia se referă la o situație particulară din Magdeburg și afirmă că românii care muncesc cinstit în Germania sunt, la rândul lor, nemulțumiți de persoanele care profită de ajutoarele sociale.
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Diana Nunuț
11 nov. 2026, 21:11, Politic
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Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri seara, la Digi24, că nu consideră că Alice Weidel, copreședinta partidului AfD din Germania, i-a jignit pe români prin afirmația potrivit căreia „migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

„Știu declarația. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit”, a spus liderul AUR despre declarațiile făcute de Alice Weidel.

George Simion a precizat că românii care muncesc în Germania și își plătesc taxele nu ar trebui să se simtă vizați de declarațiile lui Weidel.

„Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează și AFD-ul, pentru că încurajează munca cinstită și majoritatea românilor din Germania sunt muncitori și își plătesc taxele”, a declarat George Simion la Digi24.

El a afirmat că declarațiile făcute de Weidel se referă la o situație particulară din Magdeburg și a subliniat că românii care muncesc cinstit în Germania sunt, la rândul lor, nemulțumiți de persoanele care profită de ajutoarele sociale.

„Acolo la Magdeburg există o situație specială cu oameni care vin special în Germania ca să trăiască pe ajutoare sociale. Și e un lucru pe care eu nu îl încurajez nici în România, nici în Germania, nici în Italia. (…) Eu consider că românii care muncesc cinstit acolo (la Magdeburg – n.r.) s-au săturat de fel de fel de profitori și de migrație ilegală care căpușează sistemul social din Germania.”, a conchis președintele AUR.

Ce a spus lidera AfD despre români

Reacția lui George Simion vine la aproape două săptămâni după ce Alice Weidel, copreședinta partidului AfD din Germania, a spus că „migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an”, a scris Alice Weidel pe platforma X.

Lidera AfD a distribuit și un material despre un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR, care prezintă situația unor imigranți din România și Bulgaria, precum și posibile abuzuri în accesarea ajutoarelor sociale din Germania.

Petrișor Peiu are o altă poziție față de George Simion

Săptămâna trecută, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, s-a distanțat de afirmațiile făcute de Alice Weidel. 

„Ceea ce a spus Alice Weidel despre români este un neadevăr, o nedreptate, dar și o formă rară de ridicol politic. Este un neadevăr pentru că românii din Germania nu jefuiesc pe nimeni și cu atât mai puțin statul german. Ei muncesc cinstit și în domenii cât se poate de variate ale economiei germane”, a spus Peiu.

În plus, acesta a mai transmis că este vorba despre „o formă rară de ridicol politic” deoarece Weidel îi critică pe imigranți, deși trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză.

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