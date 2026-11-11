George Simion, acuzații dure la adresa lui Nicușor Dan. Președintele, un „cameleon” care a dat „ordin” pentru blocarea protestului AUR

Acesta susține că președintele nu își respectă rolul constituțional de mediator, acuzând o apropiere a României de regimurile totalitare din Belarus și Rusia.

Liderul AUR, George Simion, l-a criticat miercuri seară pe președintele Nicușor Dan, într-o intervenție la Digi24, după declarațiile făcute de șeful statului despre protestul programat sâmbătă.

Întrebat dacă este de acord cu vreunul dintre argumentele prezentate de Nicușor Dan și dacă explicațiile președintelui privind situația politică sunt corecte, liderul AUR a spus că declarațiile acestuia au fost „belicoase” și că șeful statului nu își înțelege rolul constituțional.

„Ce am văzut mai devreme? Au fost niște declarații belicoase ale cuiva care nu-și înțelege rolul constituțional. Atributele constituționale prevăd ca președintele României să fie un mediator”, a afirmat George Simion.

„Am spus mai devreme că România se apropie cu pași repezi spre regimurile totalitare, mai degrabă spre Belarus și Rusia, decât spre state cu democrații consolidate. Pentru că în alte declarații făcute a vorbit foarte mult despre noi Nicușor Dan aseară. A spus că ar trebui interzise proteste, că este un protest interzis”, a declarat liderul AUR.

George Simion a susținut că președintele Nicușor Dan ar fi știut deja că manifestația de sâmbătă nu va fi autorizată.

„Și vă spun, era foarte informat Nicușor Dan despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest. Înseamnă că nu mai avem justiție în România, nu mai avem partide politice, nu mai avem opoziție”, a spus Simion.

Mai mult, liderul AUR l-a numit pe Nicușor Dan „cameleon”, reproșându-i că și-ar fi schimbat poziția în funcție de contextul politic.

„La ce am văzut mai devreme în aceste declarații pe care le-ați redifuzat, mi se pare că domnul Nicușor Dan este, cum să mă exprim diplomatic, poate un cameleon. AUR care face scandal, dumnealui vorbește din postura de ONG-ist sau din postura de candidat antisistem, anti-PSD. Poate a uitat despre viețile anterioare pe care le-a avut. Sau vorbește din postura de șef al sistemului, autoproclamat”, a afirmat George Simion.

Acesta a continuat prin a întreba, ironic, dacă președintele nu s-a declarat chiar el „șeful sistemului”, făcând astfel trimitere la declarațiile anterioare ale lui Nicușor Dan.

George Simion: „Nu avem nevoie de nicio autorizație” pentru protestul de sâmbătă

În ceea ce privește manifestația anunțată pentru sâmbătă, liderul AUR a susținut că organizatorii nu au nevoie de o autorizație și că Primăria Capitalei nu le-a transmis un document oficial prin care să respingă protestul.

George Simion a spus că reprezentanții partidului au mers miercuri la primărie, însă nu au primit o decizie clară de respingere a manifestației. El a spus că primarul general, Ciprian Ciucu, nu și-ar fi asumat o astfel de decizie.

„Din punct de vedere legal, nu avem nevoie de nicio autorizație și nu avem o hârtie respinsă de domnul Ciucu. Puteți suna, că nu-și asumă domnul Ciucu. Au fost colegii mei mai devreme la primărie. O respingere clară a manifestației de sâmbătă. Lucru foarte, foarte grav. Că nu mai există un simț al răspunderii”, a declarat liderul AUR.

„În momentul în care primul om în stat, practic, vorbește despre autorizări de meeting-uri, înseamnă că toată lumea face de toate în statul acesta”, a mai spus George Simion, miercuri seară, la Digi24.

Președintele AUR susține că Nicușor Dan ar fi intervenit în decizia privind manifestația AUR și că ar fi dat chiar și un ordin în acest sens.

„A fost implicat direct, domnul Nicușor Dan, în procesul de autorizare a acestui meeting, la fel cum a fost implicat direct în votarea Guvernului Veștea. Adică a dat, cum a spus domnul Nicușor Dan, a dat ordin”, a declarat George Simion, miercuri seară, la Digi24.

Nicușor Dan, despre meeting-ul AUR: Pare că Primăria are dreptate

Marți, președintele Nicușor Dan a spus că Primăria Capitalei are dreptate în privința refuzului de a aviza mitingul de protest anunțat de AUR pentru 14 noiembrie, în Parcul Izvor.

Șeful statului a spus că trebuie să existe o legătură între numărul participanților menționat în cererea de organizare și mărimea mobilizării promovate de organizatori.

Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă de marți, cum privește protestul anunțat de AUR și dacă, în perioada în care era primar general, ar fi aprobat o astfel de manifestație.

Președintele a afirmat că, în timpul mandatului său la Primăria Capitalei, a avizat aproximativ 5.000 de proteste, inclusiv unele organizate împotriva sa.

„Cât am fost primar, am avizat vreo 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea ca primar, deci n-am avut o problemă cu chestiunea asta, însă au fost câteva pe care le-am respins. În situația în care nu era clar, în situația în care, bineînțeles, conform legii, erau două manifestații în același loc sau așa, tot timpul am încercat să găsim o soluție alternativă”, a declarat Nicușor Dan, marți seară, într-o conferință de presă.

„Din ce am văzut în presă, fără să cunosc în detaliu dosarul, pare că Primăria are dreptate în cazul ăsta. Adică nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-și asume o manifestație pentru ele și, în același timp, pe toate rețelele sociale să facă o mare mobilizare pentru participare la acest miting. Deci trebuie să existe, totuși, o corespondență între ce scrie în cerere și care este situația care este așteptată”, a afirmat președintele.

„Și, bineînțeles, trebuie să existe tot timpul un dialog, astfel încât, pentru că deja avem foarte multe tensiuni în societate și nu trebuie să provocăm altele noi”, a mai declarat Nicușor Dan.