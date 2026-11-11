George Simion, dezvăluiri despre demiterea Guvernului Bolojan. Ce implicații ar fi avut Nicușor Dan

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan, președintele României, că ar fi cerut demiterea Guvernului Bolojan.

Într-un interviu la Digi24, președintele AUR a declarat miercuri că șeful statului le-ar fi spus social-democraților să iasă de la guvernare și să inițieze moțiunea de cenzură.

„Tot el (n.r.- Nicușor Dan) este de vină și pentru căderea guvernului Bolojan. Cred că toată lumea știe asta”, a declarat Simion, la Digi24.

Simion: De la inițiatorul acestei moțiuni

Întrebat de unde știe președintele partidului din opoziție despre o posibilă implicare a președintelui în demiterea Guvernului, George Simion a răspuns: „De (n.r.- la) inițiatorul acestei moțiuni. Inițiatorul acestei moțiuni. Informal”, a concluzionat liderul AUR.

Președintele AUR a declarat că se bazează atât pe informațiile care i-au fost comunicate, dar și pe fapte.

„Eu nu vorbesc cu Nicușor Dan, cu președintele, cum îi zic unii. «Am vorbit cu președintele și vine de la președintele și știi că președintele controlează structurile informative și așa vrea președintele». Dar a fost evident și prin fapte, nu doar prin spusele unora și altora”, a declarat președintele AUR.

Guvernul Bolojan a fost demis în luna mai a acestui an, atunci când aleșii PSD și AUR au votat moțiunea de cenzură. Mai apoi, au urmat șase luni de interimat, în care executivul a rămas la Palatul Victoria, însă fără puteri depline.