„Dacă vii cu bocancii să mă comasezi, ne rupem de România Mare”. Un primar amenință cu referendum pentru desprinderea Maramureșului de România

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a afirmat miercuri seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că județul Maramureș va organiza un referendum pentru independență și se va rupe de țară dacă reforma administrativ-teritorială va avea loc.

El a criticat proiectul, afirmând că varianta propusă încalcă principiile constituționale ale României.

„Haideți să vă spun o chestie cu desființarea asta. Ăsta e un fleac, deci nu se va desființa nimic. Deocamdată legislația nu permite să se întâmple acest lucru, să se citească bine Constituția. Am făcut o analiză a ce ar însemna reducerea de cheltuieli. Din totalul bugetului pe care îl avem, care e asigurat de statul român, doar 9% este cheltuit de primărie, restul este cheltuit de instituțiile celelalte, spitale, școli și așa mai departe”, a explicat edilul la Antena 3 CNN.

„Dacă eu îmi gestionez bine cheltuielile, nu am probleme de funcționare, nu îmi dă Guvernul bani, că mă descurc singur, de ce intri la mine cu bocancii, să îmi explici că trebuie să mă comasez cu o comună din jurul meu care nu are gaz, canalizare, infrastructură, nimic? Eu le am pe toate”, a adăugat acesta.

Primarul orașului Cavnic: De ce veniți să ne călcați în picioare independența?

Primarul a mai subliniat că o astfel de reformă teritorială ar trebui să țină cont și de istorie, tradiție și puterea financiară a localității.

„Țara Maramureșului, din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu țara în 1918. [Dacă reforma administrativ-teritorială are loc], atunci noi vom face referendum să ne rupem de România Mare. Să revenim înapoi la statutul nostru de țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența? (…) Maramureșul a fost independent”, a spus el.

Edilul orașului Cavnic a criticat și ideea eventualei absorbiri a județului Maramureș de către Cluj, care și-ar păstra statutul administrativ, potrivit propunerii PSD.

„Ce are Maramureșul cu Clujul? Ce am eu istoric cu ei? (…) Azi vine cineva și îmi schimbă regulile vieții. Acolo unde sunt localități care nu sunt sustenabile, care nu se pot susține, sunt de acord să se discute, dar eu mă pot autosusține. Eu îndeplinesc toate condițiile, de ce trebuie să vină cineva să decidă pentru mine? Dacă se începe distrugerea Maramureșului suntem dispuși să ieșim în stradă să scoatem oamenii în stradă”, a conchis Petruț.