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Caz șocant în București. Mamă și fiu, cercetați pentru incest

Un caz de incest este anchetat de polițiștii Capitalei, după ce o femeie în vârstă de 54 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 34 de ani, au fost acuzați că ar fi întreținut relații sexuale începând din anul 2023 și până în prezent.
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Laura Buciu
11 nov. 2026, 15:35, Social
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Cei doi – mamă și fiu – au fost găsiți de polițiști în urma unei percheziții domiciliare desfășurate în Sectorul 1 al Bucureștiului.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, ancheta este instrumentată de polițiștii Secției 2 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că între cele două persoane există o relație de rudenie în linie directă, respectiv mamă și fiu. Anchetatorii suspectează că aceștia ar fi întreținut raporturi sexuale consimțite, în perioada 2023–noiembrie 2026.

Percheziție în Sectorul 1. Ce au găsit polițiștii

Polițiștii au pus în aplicare, marți, un mandat de percheziție domiciliară la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei, precum și două mandate de aducere.

În urma descinderii, femeia și bărbatul au fost depistați, iar oamenii legii au identificat și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Mamă și fiu, reținuți pentru 24 de ore

După audieri, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acestea au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunii de incest.

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