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Un infirmier de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, trimis în judecată după ce a lovit un pacient de 13 ori cu o nuia

Un infirmier în vârstă de 54 de ani de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit un pacient internat în unitatea medicală de 13 ori cu o nuia. Victima a suferit leziuni la ochiul stâng și a avut nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
Un infirmier de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, trimis în judecată după ce a lovit un pacient de 13 ori cu o nuia
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
11 nov. 2026, 14:36, Social
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Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, fapta ar fi avut loc în 10 noiembrie 2023, la ora 2.04, în Secția de Psihiatrie VI Ojasca, în timp ce infirmierul se afla în timpul serviciului.

Procurorii susțin că bărbatul a lovit pacientul în zona feței, a mâinilor și a picioarelor, deși acesta nu avea un comportament agresiv față de ceilalți pacienți și nu era necesară folosirea violenței.

Leziunile suferite de victimă, inclusiv cele de la ochiul stâng, au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform raportului de expertiză medico-legală.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Buzău.

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