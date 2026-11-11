Un infirmier de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, trimis în judecată după ce a lovit un pacient de 13 ori cu o nuia

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, fapta ar fi avut loc în 10 noiembrie 2023, la ora 2.04, în Secția de Psihiatrie VI Ojasca, în timp ce infirmierul se afla în timpul serviciului.
Procurorii susțin că bărbatul a lovit pacientul în zona feței, a mâinilor și a picioarelor, deși acesta nu avea un comportament agresiv față de ceilalți pacienți și nu era necesară folosirea violenței.
Leziunile suferite de victimă, inclusiv cele de la ochiul stâng, au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform raportului de expertiză medico-legală.
Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Buzău.