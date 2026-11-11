Un infirmier de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, trimis în judecată după ce a lovit un pacient de 13 ori cu o nuia

Un infirmier în vârstă de 54 de ani de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit un pacient internat în unitatea medicală de 13 ori cu o nuia. Victima a suferit leziuni la ochiul stâng și a avut nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale.