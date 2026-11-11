Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria statului Congo. Peste 5.300 de morți și 11.000 de infectări

Cele mai recente date oficiale indică 11.042 de cazuri confirmate și 5.387 de decese, anunță Euronews. Aproape jumătate dintre persoanele diagnosticate au murit. Epidemia, declarată în luna mai, este a 17-a înregistrată în țară și a depășit deja toate episoadele precedente ca număr de îmbolnăviri și decese.

Virusul s-a răspândit într-un ritm fără precedent

Actuala epidemie a depășit pragul de 1.000 de cazuri în numai 40 de zile de la activarea intervenției sanitare. În epidemia începută în 2018, același prag a fost atins după aproximativ 235 de zile. Transmiterea continuă în opt dintre cele 26 de provincii ale țării. Cele mai afectate sunt Ituri și Kivu de Nord, în estul Republicii Democrate Congo.

Echipele medicale întâmpină dificultăți în identificarea bolnavilor și monitorizarea persoanelor care au intrat în contact cu aceștia. Drumurile deteriorate și distanțele mari îngreunează transportul pacienților, iar numeroase comunități au acces limitat la servicii medicale.

Luptele armate și grevele blochează intervenția medicilor

Situația este agravată de confruntările dintre grupările armate care activează în estul țării. În provinciile Ituri și Kivu de Nord, violențele au împiedicat echipele sanitare să ajungă la bolnavi și să efectueze controalele necesare. Ministerul Sănătății avertizează că salariile neplătite și grevele personalului medical au dus la întreruperea activității în mai multe unități.

Au Sud-Kivu, les combattants du FRN de Joseph Kabila viennent de récupérer un important lot de munitions laissé par les FARDC après leur fuite. https://t.co/qTqTwajKZy — Col_Alimasi (@Col_Alimasi) November 11, 2026

Unele puncte de verificare epidemiologică, amplasate pe șosele, în porturi fluviale și aeroporturi, au fost nevoite să își suspende activitatea. Autoritățile se confruntă și cu neîncrederea populației. Circulația informațiilor false determină unele persoane să refuze testarea sau să evite centrele medicale. Au fost raportate inclusiv atacuri împotriva personalului sanitar și rezistență față de procedurile de înmormântare sigure, esențiale pentru prevenirea infectărilor.

Două vaccinuri experimentale, testate cu sprijinul OMS

Epidemia actuală este provocată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există încă un vaccin aprobat sau un tratament antiviral specific autorizat. Organizația Mondială a Sănătății a sprijinit inițierea studiilor clinice pentru două vaccinuri experimentale. Unul este dezvoltat de Universitatea Oxford împreună cu Serum Institute of India, iar celălalt de compania americană Moderna.

Studiile vor fi coordonate de Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Republica Democrată Congo, cu sprijin internațional. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat că vaccinurile nu înlocuiesc măsurile disponibile în prezent: identificarea rapidă a bolnavilor, îngrijirea medicală, izolarea și monitorizarea contacților.

A doua cea mai gravă epidemie de Ebola din lume

Bilanțul actual este depășit doar de epidemia care a afectat Africa de Vest între 2014 și 2016. Atunci au fost înregistrate peste 28.000 de îmbolnăviri și aproximativ 11.000 de decese, în special în Guineea, Liberia și Sierra Leone. Epidemia din Congo s-a extins deja în mai multe zone ale Africii, fiind raportate și cazuri asociate în alte țări. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor consideră că riscul de infectare pentru populația Uniunii Europene rămâne foarte scăzut.