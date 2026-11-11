Prima pagină » Știri externe » Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria statului Congo. Peste 5.300 de morți și 11.000 de infectări

Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria statului Congo. Peste 5.300 de morți și 11.000 de infectări

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a devenit cea mai mortală din istoria țării, după ce numărul deceselor a depășit 5.300. Autoritățile sanitare avertizează că răspândirea virusului este foarte greu de controlat, în condițiile în care violențele și criza din sistemul medical împiedică intervențiile.
Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria statului Congo. Peste 5.300 de morți și 11.000 de infectări
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
11 nov. 2026, 13:40, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cele mai recente date oficiale indică 11.042 de cazuri confirmate și 5.387 de decese, anunță Euronews. Aproape jumătate dintre persoanele diagnosticate au murit. Epidemia, declarată în luna mai, este a 17-a înregistrată în țară și a depășit deja toate episoadele precedente ca număr de îmbolnăviri și decese.

Virusul s-a răspândit într-un ritm fără precedent

Actuala epidemie a depășit pragul de 1.000 de cazuri în numai 40 de zile de la activarea intervenției sanitare. În epidemia începută în 2018, același prag a fost atins după aproximativ 235 de zile. Transmiterea continuă în opt dintre cele 26 de provincii ale țării. Cele mai afectate sunt Ituri și Kivu de Nord, în estul Republicii Democrate Congo.

Echipele medicale întâmpină dificultăți în identificarea bolnavilor și monitorizarea persoanelor care au intrat în contact cu aceștia. Drumurile deteriorate și distanțele mari îngreunează transportul pacienților, iar numeroase comunități au acces limitat la servicii medicale.

Luptele armate și grevele blochează intervenția medicilor

Situația este agravată de confruntările dintre grupările armate care activează în estul țării. În provinciile Ituri și Kivu de Nord, violențele au împiedicat echipele sanitare să ajungă la bolnavi și să efectueze controalele necesare. Ministerul Sănătății avertizează că salariile neplătite și grevele personalului medical au dus la întreruperea activității în mai multe unități.

Unele puncte de verificare epidemiologică, amplasate pe șosele, în porturi fluviale și aeroporturi, au fost nevoite să își suspende activitatea. Autoritățile se confruntă și cu neîncrederea populației. Circulația informațiilor false determină unele persoane să refuze testarea sau să evite centrele medicale. Au fost raportate inclusiv atacuri împotriva personalului sanitar și rezistență față de procedurile de înmormântare sigure, esențiale pentru prevenirea infectărilor.

Două vaccinuri experimentale, testate cu sprijinul OMS

Epidemia actuală este provocată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există încă un vaccin aprobat sau un tratament antiviral specific autorizat. Organizația Mondială a Sănătății a sprijinit inițierea studiilor clinice pentru două vaccinuri experimentale. Unul este dezvoltat de Universitatea Oxford împreună cu Serum Institute of India, iar celălalt de compania americană Moderna.

Studiile vor fi coordonate de Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Republica Democrată Congo, cu sprijin internațional. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat că vaccinurile nu înlocuiesc măsurile disponibile în prezent: identificarea rapidă a bolnavilor, îngrijirea medicală, izolarea și monitorizarea contacților.

A doua cea mai gravă epidemie de Ebola din lume

Bilanțul actual este depășit doar de epidemia care a afectat Africa de Vest între 2014 și 2016. Atunci au fost înregistrate peste 28.000 de îmbolnăviri și aproximativ 11.000 de decese, în special în Guineea, Liberia și Sierra Leone. Epidemia din Congo s-a extins deja în mai multe zone ale Africii, fiind raportate și cazuri asociate în alte țări. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor consideră că riscul de infectare pentru populația Uniunii Europene rămâne foarte scăzut.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
MApN cumpără bocanci noi și confortabili pentru militari, dar doar 2.263 de perechi vor fi livrate înainte de Parada de 1 Decembrie. Banii au ajuns doar pentru 10.063 de perechi
Libertatea
Este focar de COVID-19 într-un spital din România. 7 pacienți au fost confirmaţi cu infecţia cu SARS-CoV-2
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor