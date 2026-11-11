Cod galben de inundații pe mai multe râuri din Transilvania: Pot fi depășite cotele de atenție

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din vestul și centrul țării. Avertizarea va fi valabilă începând de joi dimineața, până vineri la prânz.