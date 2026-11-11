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Cod galben de inundații pe mai multe râuri din Transilvania: Pot fi depășite cotele de atenție

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din vestul și centrul țării. Avertizarea va fi valabilă începând de joi dimineața, până vineri la prânz.
Cod galben de inundații pe mai multe râuri din Transilvania: Pot fi depășite cotele de atenție
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Ionut Tabultoc
Radu Mocanu
11 nov. 2026, 11:58, Social
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Precipitațiile prognozate pentru următoarele două zile, dar și propagarea apelor, pot determina scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele râuri, care ar putea duce la depășirea cotelor de atenție, anunță hidrologii. 

Avertizarea vizează bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș șu Bega, fiind vizate mai multe zone din județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș și Caraș-Severin.

Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate”, se mai arată în informarea emis de INHGA. 

Avertizarea va fi în vigoare în intervalul 12.11.2026, joi, ora 06:00 – 13.11.2026, vineri, ora 12:00. 

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