Atenționare hidrologică: Risc de inundații pe râurile din cinci județe din țară | HARTĂ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare hidrologică de Cod Galben, valabilă în intervalul 4 noiembrie, ora 10:00 – 5 noiembrie, ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, sunt vizate râuri din bazinele hidrografice: Călmăţui, Vedea şi Neajlov, aferente judeţelor Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu.

„În intervalul 04.11.2026 ora 10:00 – 05.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (județele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Olt, Argeş şi Teleorman), Neajlov – bazin amonte S.H. Vadu Lat şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vadu Lat (județele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu și Teleorman)”, a transmis INHGA.

Hidrologii recomandă populaţiei din zonele vizate să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi traversarea zonelor inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.