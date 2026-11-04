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Atenționare hidrologică: Risc de inundații pe râurile din cinci județe din țară | HARTĂ

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o avertizare Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe din țară. Avertizarea este în vigoare până la ora 12:00.
Atenționare hidrologică: Risc de inundații pe râurile din cinci județe din țară | HARTĂ
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Ionut Tabultoc
Diana Nunuț
04 nov. 2026, 10:57, Știrile zilei
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare hidrologică de Cod Galben, valabilă în intervalul 4 noiembrie, ora 10:00 – 5 noiembrie, ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, sunt vizate râuri din bazinele hidrografice: Călmăţui, Vedea şi Neajlov, aferente judeţelor Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu.

„În intervalul 04.11.2026 ora 10:00 – 05.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (județele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Olt, Argeş şi Teleorman), Neajlov – bazin amonte S.H. Vadu Lat şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vadu Lat (județele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu și Teleorman)”, a transmis INHGA.

Hidrologii recomandă populaţiei din zonele vizate să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi traversarea zonelor inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.

Sursa foto: hidro.ro

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