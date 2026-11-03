Potop pe litoral. Peste 100 de litri de apă pe metru pătrat în 24 de ore, cât în aproape două luni. Harta ploilor care au lovit România

Harta publicată marți, 3 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată diferențe uriașe între regiunile țării. În timp ce în nord-vest precipitațiile au fost aproape inexistente, în Dobrogea, Bărăgan și sudul Munteniei s-au acumulat zeci de litri de apă pe metru pătrat.

Cea mai mare cantitate a fost înregistrată la Mangalia, unde au căzut 106,4 l/mp în intervalul 2 noiembrie, ora 08:00, – 3 noiembrie, ora 08:00, potrivit hărții ANM.

La Amzacea, în județul Constanța, s-au acumulat 75,2 l/mp, în timp ce în zona Grivița, din județul Ialomița, au fost înregistrați 47,5 l/mp.

Cantități importante s-au înregistrat și la Oltenița, 46,4 l/mp, Drăgășani, 45,6 l/mp, și în zona Brăilei, unde mai multe stații de măsurare au raportat valori de peste 35–40 l/mp.

În schimb, în vestul și nord-vestul țării, numeroase stații meteorologice au înregistrat cantități mici de numai 0–5 l/mp.

Cod roșu pe litoral. Curți și garaje inundate, copaci doborâți de vânt

Situația cea mai dificilă a fost în sudul județului Constanța, unde ploile abundente au determinat emiterea unei avertizări Cod roșu.

Marți dimineață, la ora 05:10, locuitorii din Mangalia, Limanu și 23 August au primit mesaje RO-Alert prin care erau avertizați asupra pericolului reprezentat de precipitațiile intense.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, pompierii au desfășurat 12 intervenții în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 06:00.

Echipajele au intervenit pentru îndepărtarea copacilor doborâți de vânt în municipiul Constanța, Costinești, Amzacea, Mircea Vodă și Cobadin.

La Mangalia, apa a pătruns într-o curte și într-un garaj, iar gospodării inundate au fost semnalate și în Ciocârlia de Sus și Tuzla.

Alte șase situații au fost monitorizate de pompieri, intervențiile fiind realizate de autoritățile locale și de echipele operatorului de apă RAJA.

Ploile nu se opresc. Alte 40–60 de litri pe metru pătrat, anunțate în Constanța

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare Cod portocaliu pentru județul Constanța, valabilă de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00.

Meteorologii avertizează că în județ va continua să plouă, fiind estimate cantități suplimentare de apă de 40–60 l/mp.

Prin urmare, în zonele în care solul este deja saturat, noile precipitații pot favoriza acumulări de apă și inundații locale.

Totodată, este în vigoare o avertizare Cod galben pentru județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București.

În aceste zone sunt prognozate cantități de 25–30 l/mp, iar izolat pot fi depășiți 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, cu viteze de 50–70 km/h.