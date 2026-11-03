Cod galben de ploi în București și opt județe. Constanța, sub cod portocaliu, cu precipitații de până la 50 l/mp

Meteorologii au emis marți o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București și opt județe, valabilă până miercuri dimineață. Județul Constanța se află sub cod portocaliu de ploi, iar Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei sunt vizate de intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h.