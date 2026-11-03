Prima pagină » Social » Cod galben de ploi în București și opt județe. Constanța, sub cod portocaliu, cu precipitații de până la 50 l/mp

Cod galben de ploi în București și opt județe. Constanța, sub cod portocaliu, cu precipitații de până la 50 l/mp

Meteorologii au emis marți o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București și opt județe, valabilă până miercuri dimineață. Județul Constanța se află sub cod portocaliu de ploi, iar Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei sunt vizate de intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h.
Cod galben de ploi în București și opt județe. Constanța, sub cod portocaliu, cu precipitații de până la 50 l/mp
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 10:21, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Codul galben de ploi este valabil în intervalul 3 noiembrie, ora 10.00 – 4 noiembrie, ora 10.00, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Ilfov, precum și în municipiul București.

În aceste zone se vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp și, izolat, de peste 35 l/mp.
Județul Constanța este vizat de un cod portocaliu de ploi importante cantitativ, valabil marți, între orele 10.00 și 20.00. Aici, cantitățile de apă vor ajunge local la 30-35 l/mp, iar izolat, în sudul și sud-estul județului, la aproximativ 50 l/mp.

Totodată, meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt pentru Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, valabilă până miercuri dimineață. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-70 km/h.

Miercuri, temporar, vântul va avea intensificări și în regiunile estice, cu viteze la rafală, în general, de 45-50 km/h.

Pompierii au gestionat, luni, în intervalul 10:00-18:00, 57 de intervenții în București și județul Ilfov, în urma codului galben de ploi însemnate cantivativ și a intensificărilor vântului. În Capitală, 30 de autoturisme au fost avariate.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Scandal în familia lui Virgil Măgureanu. Fiul fostului șef SRI a lăsat o moștenire de milioane fiicei sale, însă văduva a încercat să-i ”toace” pe cumpărături de lux
Gandul
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Cancan
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport
Uniunea consiliilor județene, condusă de Alfred Simonis, a cerut înainte de rectificarea bugetară 5,3 miliarde de lei. Suma totală aprobată de Guvernul Niculescu
Libertatea
A leșinat la serviciu, deși făcea sport de patru ori pe săptămână. Ce au descoperit doctorii la o tânără de 23 de ani
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor