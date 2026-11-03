Cod galben de ploi în București și opt județe. Constanța, sub cod portocaliu, cu precipitații de până la 50 l/mp

Codul galben de ploi este valabil în intervalul 3 noiembrie, ora 10.00 – 4 noiembrie, ora 10.00, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Ilfov, precum și în municipiul București.
În aceste zone se vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp și, izolat, de peste 35 l/mp.
Județul Constanța este vizat de un cod portocaliu de ploi importante cantitativ, valabil marți, între orele 10.00 și 20.00. Aici, cantitățile de apă vor ajunge local la 30-35 l/mp, iar izolat, în sudul și sud-estul județului, la aproximativ 50 l/mp.
Totodată, meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt pentru Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, valabilă până miercuri dimineață. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-70 km/h.
Miercuri, temporar, vântul va avea intensificări și în regiunile estice, cu viteze la rafală, în general, de 45-50 km/h.