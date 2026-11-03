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O orchestră formată exclusiv din contrabași va concerta la Ateneul Român. Muzicieni din mai multe țări se reunesc la București

Bucureștiul va găzdui, între 27 noiembrie și 2 decembrie, o serie de concerte și cursuri de măiestrie dedicate contrabasului. Evenimentul principal va avea loc la Ateneul Român, unde o orchestră alcătuită exclusiv din contrabași va interpreta lucrări de Händel, Bach și Astor Piazzolla.
O orchestră formată exclusiv din contrabași va concerta la Ateneul Român. Muzicieni din mai multe țări se reunesc la București
Victor Dan Stephanovici
03 nov. 2026, 10:27, Social
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Manifestarea „Zilele contrabasului – Joseph Prunner” reunește muzicieni din România și din străinătate, într-un program organizat în memoria celui considerat fondatorul școlii românești de contrabas, potrivit unui comunicat transmis de organizatori.

Concertul central este programat duminică, 29 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala Mare a Ateneului Român. Evenimentul a fost propus de muzicianul Iosif Ion Prunner, nepotul lui Joseph Prunner. În prima parte vor evolua soliștii Cătălin Rotaru, Cristian Braica, Kostyak Botond și Săndel Smărăndescu, în diferite formule camerale.

Partea a doua va aduce pe scenă orchestra de contrabași Contrabassissimo, condusă de muzicianul și dirijorul japonez Daisuke Soga. Publicul va putea asculta Concertul op. 4 nr. 6 de Georg Friedrich Händel, o arie de Johann Sebastian Bach, dar și lucrările „La muerte del ángel”, „Oblivion” și „Libertango” de Astor Piazzolla. Programul include și cântece populare românești în versiunea lui Daisuke Soga.

O carte despre muzicianul care a contribuit la formarea școlii românești de contrabas

Concertul de la Ateneu va fi însoțit de lansarea volumului „Despre Joseph Prunner, cu admirație”, realizat cu contribuția Cristinei Enășescu și a lui Iosif Ion Prunner. Cartea reunește documente de arhivă, corespondență, cronici și mărturii de familie despre activitatea muzicianului.

Concerte și cursuri pentru tinerii contrabasiști

Programul începe pe 27 și 28 noiembrie, la Universitatea Națională de Muzică din București, cu un curs de măiestrie susținut de Cătălin Rotaru. Pe 30 noiembrie, de la ora 18:00, Sala George Enescu a universității va găzdui concertul cvartetului Bass Partout, format din Dominik Wagner, Felix Leissner, José Trigo și Todor Marković. Între 30 noiembrie și 2 decembrie, profesorul Dorin Marc va susține un al doilea curs de măiestrie, tot la Universitatea Națională de Muzică din București.

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