Concertul Regal Caritabil: 270.000 de euro strânși pentru tinerii artiști din România

Cea de-a XVII-a ediție a Concertului Regal Caritabil, organizată de Fundația Regală Margareta a României, a avut loc duminică, 25 octombrie, la Ateneul Român din București, iar biletele s-au epuizat cu mult înainte de data evenimentului. În fața publicului au evoluat muzicieni de excepție, reuniți pentru a sprijini tinerii care își doresc o carieră în muzică sau în artele vizuale, dar nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și continua pregătirea.

Seara s-a desfășurat în prezența Majestății Sale Margareta, a Principelui Radu și a Principeselor Sofia, Maria și Elena, alături de reprezentanți ai mediului diplomatic, parteneri și susținători ai Fundației Regale Margareta a României.

Muzicieni de excepție pe scena Ateneului Român

Pe scena Ateneului au urcat baritonul Mihai Damian, laureat al prestigiosului concurs Operalia, și soprana Georgiana Dumitru, fostă bursieră a programului „Tinere Talente”. Cei doi soliști au fost acompaniați de Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, și de Corul de Cameră „Preludiu – Voicu Enăchescu”, condus de Andrei Stănculescu.

„O dată pe an, tinerele talente sărbătoresc împlinirile lor, visele lor, eșecurile lor, speranțele lor, la 25 octombrie, aducând omagiul Regelui Mihai și ducând mai departe legământul pe care acesta și strămoșii lui l-au lăsat românilor. Fiecare dintre dumneavoastră meritați aplauze în această seară”, le-a transmis Principele Radu invitaților la concert.

El a amintit că reușita evenimentului se datorează atât celor care contribuie financiar, cât și voluntarilor, angajaților Fundației și iubitorilor de muzică.

270.000 de euro pentru viitorul artistic al României

Suma de 270.000 de euro obținută din sponsorizări și donații va susține dezvoltarea programului național „Tinere Talente”, prin care Fundația Regală Margareta a României oferă burse, mentorat și oportunități de promovare tinerilor muzicieni și artiști vizuali talentați, dar cu posibilități financiare limitate.

În 2027, pe lângă bursele acordate prin program, vor fi oferite oportunități și resurse pentru sute de tineri din domeniul artelor, iar arta contemporană va fi promovată în rândul noii generații, în comunități din întreaga țară.

„Fiecare contribuție înseamnă o șansă concretă pentru tinerii care au talentul și ambiția de a deveni artiști, dar care, fără sprijin, s-ar pierde”, a precizat Mugurel Mărgărit, directorul executiv al Fundației Regale Margareta a României.

„Prin programul Tinere Talente, această generozitate se va transforma în burse, mentorat și oportunități de afirmare, ajutând tinerii să își dezvolte potențialul și să contribuie, la rândul lor, la viața culturală a României”, a explicat acesta.

Expoziția „WHAT REMAINS – Ce rămâne”, la Ateneul Român

Un alt moment special al serii a fost expoziția „WHAT REMAINS – Ce rămâne”, prezentată în rotonda Ateneului Român. Lucrările au fost realizate de tinerii artiști vizuali bursieri ai programului „Tinere Talente” din 2026, sub îndrumarea designerului și mentorului Cristian Samfira, și au oferit publicului ocazia de a descoperi creațiile noii generații.

Cei care au dorit să sprijine programul „Tinere Talente” au putut cumpăra cărți din colecția regală a editurii Curtea Veche Publishing, banii fiind donați programului, sau au putut face donații în schimbul cărora au primit portrete realizate pe loc, în studioul „Copacul cu amintiri”.

Peste 500 de burse acordate tinerilor artiști din 2009

Lansat în 2009 de Fundația Regală Margareta a României, programul național «Tinere Talente» sprijină și promovează tinerii artiști din familii cu venituri reduse, care au nevoie de ajutor financiar pentru a-și dezvolta potențialul artistic.

Pe lângă sprijinul financiar, beneficiarii primesc îndrumarea unor mentori, participă la cursuri de măiestrie și au oportunități de promovare care le oferă o platformă de lansare în cariera artistică.

De la lansarea programului, au fost acordate 506 burse tinerilor care studiază muzica sau artele vizuale în licee și universități din România, iar investițiile în viitorul artistic al țării au depășit două milioane de euro.

În 2025, programul a primit distincția GOLD în cadrul Community Index, la categoria Artă și cultură. De asemenea, a fost desemnat cel mai bun program de Artă și Cultură din România la Gala Societății Civile, în anii 2013, 2015, 2019 și 2022.

Selecția pentru bursele „Tinere Talente” din 2027 va fi lansată în noiembrie 2026.

Concertul Regal Caritabil, organizat în fiecare an pe 25 octombrie, se apropie de cea de-a XX-a ediție.