Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, va avea o proiecție de gală la Les Films de Cannes à Bucarest 2026

Festivalul „Les Films de Cannes à Bucarest”, desfășurat în perioada 23 octombrie – 1 noiembrie, revine cu o selecție de filme prezentate la Festivalul de la Cannes, oferind publicului din România ocazia de a descoperi producții apreciate pe scena internațională.

Prezența filmului „Fjord” în program readuce în atenție activitatea regizorului Cristian Mungiu, unul dintre cei mai cunoscuți cineaști români pe plan internațional.

Filme europene importante sunt în program

Pe lângă producția lui Mungiu, ediția din 2026 va include titluri precum „Minotaur”, regizat de Andrey Zvyagintsev, și „The Dreamed Adventure”, semnat de Valeska Grisebach.

Selecția pune accent pe cinematografia de autor și pe producții care explorează teme contemporane prin perspective regizorale distincte.

Proiecțiile din București sunt programate în mai multe spații dedicate filmului, printre care Cinema Elvire Popesco și Apollo 111.

Festivalul va ajunge și în alte orașe din țară, precum Timișoara, Arad, Oradea și Iași, potrivit informațiilor furnizate de organizatori.

Un festival dedicat cinematografiei de autor

Les Films de Cannes à Bucarest a fost fondat în 2010 de Cristian Mungiu, cu scopul de a aduce în fața publicului român filme prezentate la Cannes și de a facilita întâlnirea cinefililor cu producții europene și internaționale relevante.

Programul festivalului include și o selecție variată de filme internaționale, de la drama despre condiția femeilor Yesterday the Eye Didn’t Sleep, de Rakan Mayasi, și documentarul Rehearsals for a Revolution, semnat de Pegah Ahangarani, până la Low Expectations, de Eivind Landsvik, și A Girl Unknown, regizat de Zou Jing.

Publicul va putea descoperi și animația Lucy Lost, drama despre adolescență și război Dua, povestea sportivei din Ulya, portretul scriitorului Eduard Limonov din Limonov: The Ballad, dar și universurile cinematografice neconvenționale din Heil, Jupiter!, de Carlos Reygadas, și Too Many Beasts, de Sarah Arnold, distins cu Premiul Europa Cinemas Label la Quinzaine des Cinéastes.

De-a lungul anilor, evenimentul a devenit un reper pentru publicul interesat de cinematografia de autor, prin proiecții speciale și selecții care reunesc filme semnate de regizori consacrați și cineaști aflați în plină afirmare.

Biletele pentru ediția din acest an au fost puse în vânzare pe 1 octombrie.