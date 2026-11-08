Un nou succes internațional pentru Cristian Mungiu: „Fjord” a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema

Producția, care a fost aleasă și pentru deschiderea evenimentului, a obținut singura distincție acordată unui lungmetraj în cadrul festivalului, relatează publicația americană Variety.

Ediția din acest an a Jakarta World Cinema s-a încheiat cu premiera indoneziană a filmului horror thailandez „Inherit”, regizat de Banjong Pisanthanakun, în timp ce competiția dedicată scurtmetrajelor a oferit unor tineri cineaști indonezieni finanțare pentru realizarea primelor lor lungmetraje.

„Fjord”, singurul lungmetraj premiat la Jakarta World Cinema

Producția semnată de Cristian Mungiu a primit Jakarta World Cinema Audience Award, distincție acordată în urma voturilor spectatorilor.

Potrivit Variety, acesta a fost singurul premiu destinat unui lungmetraj la ediția din 2026 a festivalului.

Filmul românesc a avut o prezență importantă în programul evenimentului, fiind selectat și pentru proiecția de deschidere.

Distincția obținută în Indonezia reprezintă o nouă recunoaștere internațională pentru „Fjord”, după succesul înregistrat la Festivalul de Film de la Cannes, unde producția a câștigat Palme d’Or.

Premiul Publicului de la Jakarta confirmă interesul spectatorilor pentru filmul cineastului român și în afara circuitului festivalurilor europene.

Peste 25.000 de spectatori au participat la festival

Jakarta World Cinema 2026 s-a desfășurat pe parcursul a opt zile, proiecțiile fiind organizate la complexul cinematografic CGV Grand Indonesia.

Directoarea executivă a festivalului, Frederica, a anunțat că evenimentul a atras peste 25.000 de spectatori.

Festivalul s-a încheiat cu proiecția filmului „Inherit”, o producție horror din Thailanda, regizată de Banjong Pisanthanakun.

Cineastul a participat la premiera indoneziană alături de actrița Davika Hoorne, cei doi fiind prezenți la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul.

În timpul discuțiilor, regizorul a dezvăluit că realizarea costumelor purtate de actriță a presupus cheltuieli considerabile. Printre piesele vestimentare utilizate s-a numărat și o rochie Gucci evaluată la aproximativ trei milioane de bahți thailandezi, echivalentul a circa 89.500 de dolari.

Trei regizori indonezieni au primit finanțare pentru primele lungmetraje

Ceremonia de închidere a inclus și anunțarea câștigătorilor KlikFilm Short Movie Competition, competiție organizată de platforma indoneziană de streaming KlikFilm, care susține festivalul.

Concursul, deschis înscrierilor în perioada aprilie–iulie, a atras peste 300 de scurtmetraje realizate de cineaști din întreaga Indonezie.

Juriul a fost format din regizorul Joko Anwar, cunoscut pentru filmul horror „Impetigore”, scenarista și regizoarea Gina S. Noer, realizatoarea producției „Two Blue Stripes”, și cineastul Khozy Rizal, al cărui scurtmetraj „Basri & Salma in a Never-Ending Comedy” a fost selectat anterior în competiția Festivalului de la Cannes.

Marele premiu al competiției de scurtmetraje a fost câștigat de „Karim”, regizat de Jusuf Witjaksono. Distincția îi asigură cineastului finanțarea integrală a producției și distribuției primului său lungmetraj, prin intermediul companiei Falcon Pictures.

Pe locul al doilea s-a clasat „Air Pangea”, realizat de Adam Hasyim Al Raschid, iar locul al treilea a revenit filmului „The Grave of Dreams”, semnat de Ali Yafie Muzaki.

Și cei doi regizori vor beneficia de finanțare integrală pentru realizarea lungmetrajelor de debut, oferită de KlikFilm.

Lista câștigătorilor Jakarta World Cinema 2026

La categoria lungmetraj, Premiul Publicului a fost acordat filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu.

În competiția KlikFilm Short Movie Competition, premiile au fost distribuite astfel:

Premiul I: „Karim” – Jusuf Witjaksono;

Premiul al II-lea: „Air Pangea” – Adam Hasyim Al Raschid;

Premiul al III-lea: „The Grave of Dreams” – Ali Yafie Muzaki;

Premiul Publicului pentru scurtmetraj: „Callsh#t” – Zaky Alfawwaz;

Premiul Special al Juriului: „OTW” – Michael Juan Saptayada.

Prin finanțarea acordată celor trei câștigători principali ai competiției de scurtmetraje, organizatorii urmăresc să sprijine dezvoltarea cinematografiei indoneziene și să faciliteze trecerea tinerilor regizori de la producțiile de scurtmetraj la realizarea primelor filme de lungmetraj.