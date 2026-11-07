Cineastul Cristian Mungiu va participa la American Film Market. România, desemnată prima țară de interes

Scenaristul și regizorul filmului „Fjord”, care a câștigat marele premiu la Cannes anul acesta, va participa la American Film Market (AFM) din Los Angeles săptămâna viitoare și la o discuție în cadrul unui panel.

Potrivit Screen Daily, AFM a ales România ca prima sa țară de interes și colaborează cu Creative Romanian Filmmakers (CRFM).

Cristian Mungiu va vorbi pe 14 noiembrie la o masă rotundă intitulată „Dincolo de noul val: România ca următorul tău partener de producție”.

Cine i se alătură lui Cristian Mungiu

Cineastului îi vor fi alături Valentin Savu, director general al Oficiului Român pentru Film și Investiții în Cultură, Alma Bacula, șefă de producție și partener la Icon Films și producătorii Iuliana Tarnovetchi, Gabriel Popescu și Ionuț Ionescu.

„Anul acesta, la fiecare festival major a fost premiat câte un film românesc”, a spus Mungiu.

„Cred că filmele românești au un potențial real pe piețele internaționale. Nu doar la festivaluri, ci și pentru un public mai larg. În acest sens, campania „Fjord” din sezonul premiilor și lansarea sa în cinematografele din America de Nord par promițătoare. Și nu numai că rambursarea în numerar a filmelor pentru România funcționează din nou, dar am început și o discuție cu autoritățile române despre furnizarea de finanțare în avans pentru fluxul de numerar al rambursării și sperăm să vedem rezultate concrete încă din 2027”, a adăugat acesta.

„Mândri să recunoaștem contribuțiile României la cinematografia globală”

Președintele și directorul general al IFTA, Jackie Brenneman, a declarat că „România face parte din comunitatea AFM de mulți ani și suntem mândri să recunoaștem contribuțiile sale la cinematografia globală, fiind prima noastră țară de interes”, potrivit sursei citate.

Mihai Lupu, directorul general al CRFM, a declarat: „Din 2016, Creative Romanian Filmmakers a adus producători români la cele mai importante piețe și festivaluri de film din lume, iar American Film Market a fost întotdeauna o oprire cheie în această călătorie. Numirea drept Țară de Focus în acest an este o piatră de hotar pentru întreaga noastră industrie – o invitație adresată cumpărătorilor, agenților de vânzări și producătorilor de a descoperi povești, talente și locații românești și de a construi parteneriate de durată cu noi”.