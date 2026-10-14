„Fjord” continuă să cucerească Europa. Filmul lui Cristian Mungiu, selectat pentru European Film Awards 2027

Producția, recompensată anul acesta cu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes, are astfel șansa de a obține noi distincții importante pentru cinematografia românească.

„Fjord”, în cursa pentru cele mai importante premii ale cinematografiei europene

Academia Europeană de Film a anunțat miercuri, 14 octombrie, cele 68 de lungmetraje selectate pentru cea de-a 39-a ediție a European Film Awards, eveniment care va avea loc pe 16 ianuarie 2027, la Atena.

Dintre producțiile incluse pe lista scurtă, 45 sunt filme de ficțiune, 15 documentare și opt animații. Selecția reunește cineaști din 40 de țări europene, iar 25 dintre filme sunt regizate sau co-regizate de femei.

Pentru România, una dintre producțiile de interes este „Fjord”, cel mai recent lungmetraj al lui Cristian Mungiu, cineastul care a câștigat Palme d’Or în 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” și a repetat performanța în 2026.

Sebastian Stan și Renate Reinsve, protagoniștii filmului

„Fjord” spune povestea unei familii româno-norvegiene profund religioase, stabilită într-o comunitate izolată din Norvegia. Viața acesteia se complică după ce una dintre fiice apare la școală cu vânătăi, iar autoritățile încep să pună sub semnul întrebării metodele de educație folosite de părinți.

Pelicula explorează tensiunile dintre valorile tradiționale și normele societății contemporane, libertatea religioasă, protecția copiilor și limitele intervenției statului în viața privată.

Rolurile principale sunt interpretate de actorul româno-american Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve. Filmul este o coproducție europeană, realizată cu participarea României, Franței și mai multor țări nordice.

Nominalizările oficiale vor fi anunțate în noiembrie

Includerea pe lista scurtă nu reprezintă încă o nominalizare oficială. În următoarele săptămâni, cei aproximativ 5.700 de membri ai Academiei Europene de Film vor viziona producțiile selectate și vor vota pentru stabilirea nominalizărilor.

Acestea vor fi anunțate pe 14 noiembrie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic, pentru categorii precum cel mai bun film european, regie, actor, actriță și scenariu, dar și pentru distincțiile tehnice.

Anterior, pe 1 noiembrie, vor fi prezentate nominalizările pentru European Young Audience Award, iar pe 13 noiembrie, cele pentru European Short Film. Nominalizările la LUX Audience Award vor fi dezvăluite pe 25 noiembrie.

Câștigătorii principalelor distincții vor fi desemnați la gala European Film Awards din 16 ianuarie 2027, de la Atena.

Pentru Cristian Mungiu, prezența filmului „Fjord” în această selecție reprezintă o nouă etapă în parcursul internațional al producției, după succesul obținut la Cannes.