Cristian Mungiu reprezintă România la American Film Market. Țara noastră, desemnată „Country of Focus”

Ministerul Culturii anunță joi că delegația României care merge la American Film Market va fi condusă de Cristian Mungiu.

Regizorul român care a câștigat de două ori Palm d’Or la Cannes, pentru filmele „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (2007) și „Fjord” (2026), va prezenta propunerea României pentru Premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun film internațional”.

Cine susține România la American Film Market

Oficiul de Film și Investiții Culturale, alături de organizația Creative Romanian Film Makers, vor susține participarea României la festivalul de film care reunește companii și profesioniști din industria cinematografică.