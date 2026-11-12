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Cristian Mungiu reprezintă România la American Film Market. Țara noastră, desemnată „Country of Focus”

Ministerul Culturii anunță că Cristian Mungiu, regizorul român care va câștigat de două ori Palm d'Or, va conduce delegația României la American Film Market. Mai mult, acolo, țara noastră a fost nominalizată „Country of Focus”.
Cristian Mungiu reprezintă România la American Film Market. Țara noastră, desemnată „Country of Focus”
sursă foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 21:05, Cultură-Media
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Ministerul Culturii anunță joi că delegația României care merge la American Film Market va fi condusă de Cristian Mungiu.

Regizorul român care a câștigat de două ori Palm d’Or la Cannes, pentru filmele „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (2007) și „Fjord” (2026), va prezenta propunerea României pentru Premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun film internațional”.

Cine susține România la American Film Market

Oficiul de Film și Investiții Culturale, alături de organizația Creative Romanian Film Makers, vor susține participarea României la festivalul de film care reunește companii și profesioniști din industria cinematografică.

„Desemnarea aduce cinematografia românească în prim-planul unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei de film”, a mai transmis Ministerul Culturii, printr-o postare pe Facebook.

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