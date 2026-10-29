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Team Romania, în drum spre Dakar: 16 sportivi la Jocurile Olimpice de Tineret. Întâlnire-surpriză cu Cristian Mungiu în aeroport

Prima parte a delegației României a pornit joi spre Senegal, unde, în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie, se vor desfășura Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026, prima competiție olimpică organizată pe continentul african. România va fi reprezentată de 16 sportivi, la 10 discipline.
Team Romania, în drum spre Dakar: 16 sportivi la Jocurile Olimpice de Tineret. Întâlnire-surpriză cu Cristian Mungiu în aeroport
sursă foto: COSR
Petre Apostol
29 oct. 2026, 09:46, Sport
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Înaintea plecării spre Senegal, tinerii sportivi au avut parte de o întâlnire-surpriză în aeroport cu regizorul Cristian Mungiu și cu directorul de imagine Tudor Panduru, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR)

„Un moment de inspirație în care lumea filmului s-a întâlnit cu cea a sportului, iar poveștile despre curaj, perseverență și performanță au căpătat un sens comun”, menționează reprezentanții COSR.

Delegația României va concura la zece discipline sportive la Dakar.

Lotul României este alcătuit din următorii sportivi:

Atletism: Amelia Negulescu, Delia Aștefănoaie și Liviu Isache. Antrenor: Marian Zărcan.

Box: Mădălin Călugăr și Iasmina Moraru. Antrenori: Marian Pița și Constantin Gălbenușe.

Canotaj pe mare: Crina Neicu. Antrenor: Marius Curelea.

Gimnastică artistică: Aniela Tudor și Alexandra Nica. Antrenori: Anca Drăghici și Dan Potra.

Înot: Daria Silișteanu și Luca Marinescu. Antrenori: Eduard Câșlaru și Andrei Pinticanu.

Lupte pe plajă: Mădălina Pavel. Antrenor: Marian Berbec.

Scrimă: Ștefan Popa. Antrenor: Petre Ungureanu.

Tenis de masă: Andreea Băiașu și Robert Istrate. Antrenor: Anamaria Sebe.

Tir cu arcul: Daria Graur. Antrenor: Zoltan Mikloș.

Triatlon: Tünde Crișan. Antrenor: Iosif Crișan.

Înotătoarea Daria Silișteanu și jucătorul de tenis de masă Robert Istrate vor purta drapelul României la ceremonia de deschidere. Daria Silișteanu va rosti jurământul sportivilor în numele colegilor săi.

Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 va reuni aproximativ 2.700 de sportivi din întreaga lume, care vor concura în 25 de discipline.

România a participat la toate cele trei ediții de vară ale Jocurilor Olimpice de Tineret organizate până în prezent, obținând 23 de medalii: șase de aur, 10 de argint și șapte de bronz.

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