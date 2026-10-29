Surpriză uriașă la turneul WTA de la Tokyo. Naomi Osaka, fostă lideră mondială, eliminată de o jucătoare de 18 ani, din afara Top 100

Pohankova, aflată pe locul 144 mondial, s-a impus în minimum de seturi, scor 6-3, 7-5. Prin succesul din meciul cu Naomi Osaka, jucătoarea de 18 ani obține prima victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 20. Nipona ocupă locul 18 WTA.

Pohankova s-a calificat, astfel, în al doilea sfert de finală din carieră pe tabloul principal la turnee din circuitului WTA și primul la nivel WTA 500.

Jucătoarea slovacă evoluează la Tokyo pe baza unui wild card. Pohankova a devenit cunoscută în 2025, când a câștigat turneul junioarelor de la Wimbledon. În finala disputată la Londra, a învins-o pe americanca Julieta Pareja, scor 6-3, 6-1, după un meci în care a câștigat 11 dintre ultimele 12 game-uri.

Slovaca și-a confirmat progresul și în circuitul profesionist, adjudecându-și turnee la nivel ITF și a început să avanseze în clasamentul mondial. Înaintea duelului cu Osaka, ea trecuse de cehoaica Tereza Valentova în primul tur de la Tokyo, cu 6-1, 6-4.

În sferturi, jucătoarea slovacă se va întâlni cu americanca Alycia Parks, locul 65 mondial.

Pentru Osaka, înfrângerea pune capăt parcursului de la turneul de acasă. Fosta lideră mondială, care a câștigat patru titluri de Grand Slam la simplu, venise după o victorie în fața italiencei Jasmine Paolini, scor 6-3, 7-6 (4), în care a salvat trei mingi de set în manșa secundă.