Prima pagină » Sport » Surpriză uriașă la turneul WTA de la Tokyo. Naomi Osaka, fostă lideră mondială, eliminată de o jucătoare de 18 ani, din afara Top 100

Surpriză uriașă la turneul WTA de la Tokyo. Naomi Osaka, fostă lideră mondială, eliminată de o jucătoare de 18 ani, din afara Top 100

Jucătoarea slovacă Mia Pohankova, în vârstă de 18 ani, a produs joi surpriza turneului Pan Pacific Open de la Tokyo, unde a învins-o pe japoneza Naomi Osaka, cap de serie numărul 7 și fost lider mondial, în turul al doilea al competiției de categorie WTA 500.
Surpriză uriașă la turneul WTA de la Tokyo. Naomi Osaka, fostă lideră mondială, eliminată de o jucătoare de 18 ani, din afara Top 100
sursă foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
29 oct. 2026, 10:16, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pohankova, aflată pe locul 144 mondial, s-a impus în minimum de seturi, scor 6-3, 7-5. Prin succesul din meciul cu Naomi Osaka, jucătoarea de 18 ani obține prima victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 20. Nipona ocupă locul 18 WTA.

Pohankova s-a calificat, astfel, în al doilea sfert de finală din carieră pe tabloul principal la turnee din circuitului WTA și primul la nivel WTA 500.

Jucătoarea slovacă evoluează la Tokyo pe baza unui wild card. Pohankova a devenit cunoscută în 2025, când a câștigat turneul junioarelor de la Wimbledon. În finala disputată la Londra, a învins-o pe americanca Julieta Pareja, scor 6-3, 6-1, după un meci în care a câștigat 11 dintre ultimele 12 game-uri.

Slovaca și-a confirmat progresul și în circuitul profesionist, adjudecându-și turnee la nivel ITF și a început să avanseze în clasamentul mondial. Înaintea duelului cu Osaka, ea trecuse de cehoaica Tereza Valentova în primul tur de la Tokyo, cu 6-1, 6-4.

În sferturi, jucătoarea slovacă se va întâlni cu americanca Alycia Parks, locul 65 mondial.

Pentru Osaka, înfrângerea pune capăt parcursului de la turneul de acasă. Fosta lideră mondială, care a câștigat patru titluri de Grand Slam la simplu, venise după o victorie în fața italiencei Jasmine Paolini, scor 6-3, 7-6 (4), în care a salvat trei mingi de set în manșa secundă.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
TRAGEDIE în România! A fost împușcată mortal! Vânătorul a confundat-o cu un animal sălbatic
Gandul
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
Libertatea
Medic de 35 de ani, mort în urma unui infarct miocardic! A fost găsit abia după două zile, în propria casă
CSID
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Promotor