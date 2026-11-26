Evenimentul are loc într-un moment important pentru cineastul român, al cărui cel mai recent film, „Fjord”, câștigător al Palme d’Or la Cannes în 2026, este propunerea oficială a României la Premiile Oscar 2027.

Intitulată „Cristian Mungiu: Stories of Our Times”, retrospectiva va avea loc la cinematograful AMC Georgetown 14 și va reuni trei dintre filmele regizorului: „După dealuri” (2012), „R.M.N.” (2022) și „Fjord” (2026).

Întâlnirea cu publicul e programată pentru 5 decembrie

Evenimentul este organizat de Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York, în parteneriat cu Mobra Films și NEON, cu sprijinul Fundației Iulius și al eMAG.

Cristian Mungiu va participa personal la eveniment sâmbătă, 5 decembrie, când se va întâlni cu publicul și va lua parte la discuții despre filmele sale.

Potrivit organizatorilor, detaliile privind participarea regizorului și întâlnirile cu spectatorii urmează să fie anunțate.

„Fjord”, în cursa pentru Oscar 2027

Retrospectiva de la Washington are loc cu doar câteva zile înainte de începerea votului preliminar al Academiei Americane de Film, programat pentru 7 decembrie.

„Fjord” reprezintă România la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, iar nominalizările pentru ediția din 2027 a Premiilor Oscar vor fi anunțate pe 21 ianuarie.

Filmul, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or din carieră, la 19 ani după succesul obținut cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, premiat la Cannes în 2007.

O retrospectivă dedicată cinematografiei lui Mungiu

Cele trei producții incluse în program explorează teme precum credința, libertatea, responsabilitatea individuală, identitatea, migrația și apartenența.

Organizatorii descriu retrospectiva drept o oportunitate de a prezenta publicului american universul cinematografic al unuia dintre cei mai apreciați regizori europeni contemporani.

Festivalul de la Washington continuă astfel promovarea cinematografiei românești în Statele Unite.

Rezervarea nu garantează accesul în sală

La ediția precedentă, filmul „Jaful secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a deschis evenimentul.

Accesul la proiecții este gratuit, însă este necesară rezervarea în avans. Locurile sunt limitate, iar intrarea se face în ordinea sosirii, în limita disponibilității.

O rezervare nu garantează automat accesul în sală.

Programul complet și informațiile despre rezervări sunt disponibile pe site-ul oficial al Festivalului de Film Românesc de la Washington: https://romanianfilmfestivaldc.com/.