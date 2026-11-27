Ediția de anul viitor se anunță una extrem de disputată, cu 126 de filme propuse pentru cea mai importantă distincție și sute de interpretări actoricești luate în calcul.

Cristian Mungiu și Sebastian Stan, în atenția BAFTA

Potrivit publicației americane Variety, Academia Britanică de Film a publicat lista provizorie a producțiilor înscrise pentru cea de-a 80-a ediție a premiilor BAFTA, programată pe 21 februarie 2027, la Londra.

Printre acestea se numără „Fjord”, cel mai recent film al regizorului român Cristian Mungiu, înscris inclusiv la categoriile cel mai bun film, regie, scenariu original și film într-o altă limbă decât engleza.

Producția figurează și în competițiile pentru imagine, montaj, distribuție, machiaj și coafură, scenografie, sunet și efecte vizuale.

Actorul de origine română Sebastian Stan este propus pentru categoria cel mai bun actor în rol principal, în timp ce Renate Reinsve figurează la cea mai bună actriță în rol principal, iar Lisa Carlehed la rol secundar.

Prezența pe lista preliminară nu echivalează însă cu o nominalizare oficială.

126 de filme concurează pentru marele premiu

Competiția BAFTA 2027 înregistrează o creștere semnificativă a numărului de înscrieri. Pentru categoria cel mai bun film au fost propuse 126 de producții, comparativ cu 109 în anul precedent.

În total, 235 de lungmetraje figurează în diferitele categorii, iar pentru cele patru premii de interpretare au fost înregistrate 728 de înscrieri.

Printre producțiile care aspiră la distincții în toate cele 12 categorii principale și tehnice se află „Dune: Part Three”, regizat de Denis Villeneuve, „Odiseea” lui Christopher Nolan, „La răscruce de vânturi”, semnat de Emerald Fennell, și „Disclosure Day”, realizat de Steven Spielberg.

Pe aceeași listă apar „Project Hail Mary”, „Spider-Man: Brand New Day” și „Peaky Blinders: The Immortal Man”.

Zendaya și Robert Pattinson, câte patru înscrieri

La categoriile de actorie, Zendaya și Robert Pattinson se numără printre vedetele cu cele mai multe oportunități de nominalizare, fiecare fiind înscris pentru patru interpretări.

Aceeași performanță este înregistrată de Anne Hathaway, Sandra Hüller, Stephen Graham și Johnny Flynn.

O situație aparte o reprezintă Amanda Seyfried, care nu poate concura la BAFTA pentru interpretarea din „You Can See Everything”, documentarul despre Elizabeth Holmes.

Deși actrița este considerată de Variety o posibilă câștigătoare a Oscarului pentru rol secundar, regulamentul BAFTA nu permite înscrierea interpretării sale din secvențele dramatizate ale documentarului.

Când vor fi anunțate nominalizările BAFTA 2027

Lista definitivă a filmelor înscrise va fi publicată pe 4 decembrie, când începe și prima etapă a votului.

Listele extinse ale producțiilor selectate vor fi anunțate pe 7 ianuarie 2027, iar nominalizările oficiale vor fi prezentate pe 19 ianuarie.

Ceremonia premiilor BAFTA este programată pentru 21 februarie 2027, la Londra.