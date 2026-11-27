Autoritățile americane încearcă să stabilească amploarea incidentului, în timp ce funcționarea unor servicii informatice a fost perturbată.

Hackerii au compromis platforma militară Cloud One

Atacul a vizat Cloud One, o platformă de cloud computing utilizată de Forțele Aeriene ale Statelor Unite pentru gestionarea unor aplicații esențiale, inclusiv a datelor privind personalul, logistica și operațiunile militare, relatează Reuters, citând trei surse familiarizate cu situația.

Breșa de securitate a fost descoperită în cursul ultimei luni, în timpul unor lucrări de modernizare a sistemului.

Deocamdată, nu se cunoaște identitatea atacatorilor și nici amploarea accesului obținut de aceștia. Nu a fost stabilit dacă hackerii au reușit să sustragă informații.

Forțele Aeriene americane au transmis agenției Reuters că nu comentează vulnerabilitățile, nivelul de securitate sau situația operațională a unor sisteme informatice specifice, precizând că adoptă permanent măsuri pentru protejarea informațiilor și capacităților militare.

Informații despre avioane, rachete și muniții, potențial vulnerabile

Lansată în 2017, platforma Cloud One reunește infrastructuri și servicii furnizate de Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet, fiind considerată unul dintre cele mai mari sisteme cloud ale armatei americane.

Printre aplicațiile găzduite se numără sisteme de comandă și control care centralizează informații provenite de la radarele de apărare aeriană din America de Nord.

Platforma susține și un sistem de evidență a bombelor și rachetelor, utilizat în peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume.

Potrivit unei surse citate de Reuters, atacatorii ar fi exploatat o vulnerabilitate software pentru a pătrunde în componenta centrală de administrare a platformei.

Aceasta a fost comparată cu o „telecomandă universală”, care ar putea permite, teoretic, consultarea unor informații despre disponibilitatea avioanelor militare sau deplasarea pieselor de schimb.

Nu există însă dovezi publice că atacatorii au accesat efectiv asemenea date.

Comandamentul Cibernetic al SUA, implicat în evaluarea incidentului

Gravitatea situației a determinat implicarea Comandamentului Cibernetic al armatei americane, Cyber Command, în evaluarea consecințelor atacului.

Incidentul a provocat deja perturbări în administrarea platformei. Migrarea unor aplicații către Cloud One a fost suspendată, iar actualizările programelor existente au fost blocate.

Această situație complică remedierea vulnerabilităților software, într-o perioadă în care industria tehnologică a semnalat noi probleme grave de securitate.

Unele persoane care utilizau platforma au rămas, de asemenea, fără drepturi de administrator.

O serie de atacuri informatice asupra instituțiilor americane

Incidentul se adaugă unei succesiuni de breșe de securitate raportate recent în instituțiile federale americane.

Potrivit Reuters, autoritățile investighează consecințele a cel puțin șase alte incidente, inclusiv atacuri asupra FBI, Pentagonului, Departamentului Trezoreriei și unor agenții de informații.

Creșterea capacităților de atac cibernetic, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea vulnerabilităților, amplifică îngrijorările privind securitatea infrastructurilor digitale militare.