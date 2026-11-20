Incidentul s-a petrecut joi, 19 noiembrie, în timp ce Air Force One părăsea orașul Shenzhen, după summitul la care au participat liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei, anunță Fox News. Măsura a vizat aparatele utilizate de membrii delegației americane și de jurnaliști în timpul vizitei oficiale.

Telefoanele au fost sigilate în pungi care blochează comunicațiile

Jennifer Jacobs, corespondentă CBS News la Casa Albă, a relatat că un membru al echipajului Air Force One a colectat telefoanele temporare folosite de angajații administrației americane. Acestea urmau să fie distruse sau să le fie șterse datele, ca măsură de protecție împotriva unor eventuale amenințări informatice. Jurnaliștilor li s-a cerut să introducă telefoanele utilizate în China în pungi Faraday, concepute pentru a împiedica transmiterea și recepționarea semnalelor wireless.

Journalists travelling with the @POTUS say phones have been confiscated “for security reasons” ahead of take-off at 18:45, according to a pool report. — REENA BHARDWAJ (@reenabhardwaj) November 19, 2026

Dispozitivele urmau să le fie restituite după aterizarea în Statele Unite. Unii reporteri își lăsaseră deja telefoanele personale, laptopurile și ceasurile inteligente în astfel de huse de protecție înainte de sosirea în China. Aceste aparate au putut fi utilizate pe drumul de întoarcere, spre deosebire de telefoanele aduse pe teritoriul chinez.

Trump explică măsurile: „Am vrut să fim precauți”

Întrebat despre restricțiile impuse jurnaliștilor, Donald Trump a confirmat că administrația americană a luat măsuri suplimentare de securitate. „Am vrut să fim precauți și nu am vrut ca oamenii să aibă telefoane atunci când nu ar fi trebuit să le aibă. Așa că am fost foarte atenți”, i-a declarat președintele corespondentului NBC News Gabe Gutierrez.

Procedura este neobișnuită pentru deplasările prezidențiale obișnuite. Potrivit relatărilor din presa americană, asemenea restricții au mai fost aplicate în situații de securitate deosebite, inclusiv în timpul vizitelor prezidențiale în zone de conflict.

Jacqui Heinrich, corespondentă Fox News și președinta Asociației Corespondenților de la Casa Albă, a remarcat că jurnaliștilor nu le fuseseră confiscate telefoanele la plecarea din China după vizita precedentă a lui Trump, din luna mai.

Ce s-a întâmplat cu dispozitivele după aterizare

Telefoanele au rămas izolate pe durata zborului către Statele Unite. După aterizarea la baza militară Joint Base Andrews, joi seară, dispozitivele jurnaliștilor au fost restituite, potrivit relatărilor din presa de peste Ocean. Măsurile au fost prezentate drept preventive, în condițiile în care telefoanele și alte dispozitive conectate sunt etichetate drept vulnerabilități în deplasările oficiale la nivel înalt.