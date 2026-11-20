„Robert Pattinson va aplica pentru toate cele 90.000 de locuri de muncă create pentru tineri prin intermediul Schemei de angajare a tinerilor”, se arată în postarea contului oficial de Instagram al Guvernului Marii Britanii.

Conform The Guardian, postarea a fost distribuită și de Departamentul pentru Muncă și Pensii.

Un val de ironii după alegerea lui Pattinson în rolul lui 007

Aceasta face referire la avalanșa de meme-uri care au urmat alegerii lui Pattinson pentru rolul agentului James Bond.

Postările fanilor s-au înmulțit, cu glume precum „IA nu-mi va lua slujba. Robert Pattinson o va face”, care fac referire la faptul că actorul are o carieră ce conține numeroase roluri celebre.

Decizia guvernului britanic de a se alătura ironiilor la adresa actorului britanic a adus peste 117.000 de aprecieri și peste 1.400 de comentarii la postarea sa.

Imagini cu Robert Pattinson, folosite și de Comisia Europeană

De asemenea, Pattinson a fost folosit și de Comisia Europeană pentru a combate deepfake-urile.

Imaginile sale au fost utilizate în cadrul unei prezentări organizate de instituția europeană pentru a explica modul în care tehnologiile de inteligență artificială pot ajuta la identificarea conținutului digital falsificat.

Chipul actorului a apărut în mod repetat într-un seminar dedicat detectării deepfake-urilor, desfășurat în aprilie 2022.