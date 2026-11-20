Un verdict istoric

Decizia a reprezentat prima dată când instanța a decis că un stat a comis genocid.

Curtea Internațională de Justiție, cu sediul la Haga, a decis, de asemenea, că guvernul din Myanmar trebuie să permită populației Rohingya să se întoarcă acasă în siguranță, notează The Independent.

De asemenea, țara trebuie să plătească despăgubiri musulmanilor Rohingya și să-i urmărească penal pe cei suspectați de genocid.

Cu toate acestea, rămâne de văzut cât de mult din această hotărâre istorică poate fi implementată.

Deciziile instanței sunt definitive și obligatorii din punct de vedere juridic, dar aceasta nu are nicio modalitate de a le aplica în afară de a raporta nerespectarea hotărârii către Consiliul de Securitate al ONU.

În tabăra de refugiați din Cox’s Bazar, refugiații Rohingya și-au exprimat îngrijorările în urma deciziei.

Decizia este „o victorie”, dar „nu neapărat sfârșitul” crimelor

Mohammad Rofik, un lider al comunității Rohingya din tabără, a declarat că verdictul a fost „o victorie” pentru ei. El a argumentat că hotărârea recunoaște genocidul și suferințele minorității lor în națiunea cu majoritate budistă. Totuși, el a adăugat că decizia „nu reprezintă sfârșitul” calvarului lor, potrivit sursei citate.

„Justiția a început”, a spus Rofik, adăugând că rohingya mai au „un drum lung de parcurs”.

Alți refugiați au reacționat dur, spunând că ONU ar trebui să pedepsească autoritățile din Myanmar.

„Instanța a declarat și a stabilit că a fost comis genocid împotriva poporului Rohingya”, a declarat Mohammad Osman, un refugiat Rohingya. „Pe baza acestei hotărâri, întreaga comunitate Rohingya solicită lumii să impună pedepse severe Myanmarului”, a adăugat el.

Genocidul comis de Myanmar în urmă cu nouă ani

În august 2017, armata din Myanmar a lansat ceea ce a numit o campanie de epurare a populației în statul Rakhine. Aceasta a venit ca răspuns la un atac al unui grup insurgent Rohingya. Campania a dus la acuzații conform cărora forțele de securitate au comis violuri, crime în masă și au incendiat mii de case.

Tribunalul cu sediul la Haga a transmis că dovezile arată că forțele din Myanmar au ucis aproximativ 10.000 de Rohingya. Conform convenției din 1948, pentru a stabili că a avut loc genocidul, tribunalul trebuia să constate că a existat intenția de a distruge Rohingya „în totalitate sau parțial”.

Aproximativ 1,2 milioane de refugiați Rohingya trăiesc acum în Bangladesh. Ei locuiesc în principal în tabere aglomerate din districtul Cox’s Bazar, mai arată sursa citată.