În ciuda zvonurilor despre o vizită surpriză de ultim moment, Donald Trump a clarificat joi că nu s-a întâlnit cu Kim Jong-un în urma turneului său din Asia.

„Relația există, dar nu ne-am întâlnit”, a declarat Trump pentru NBC News, potrivit Yahoo News, adăugând că „au fost prea multe întâlniri, așa că nu ar fi funcționat”.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a promis că va relua legătura cu Kim într-un viitor nu prea îndepărtat.

„Vom avea acea întâlnire la un moment dat”, a spus președintele Statelor Unite.

Zvonurile despre o posibilă vizită în Coreea de Nord au început când presa de la Casa Albe a relatat că telefoanele lor au fost „confiscate” la plecarea din China, „din motive de securitate” .

Apoi, s-au intensificat când utilizatorii de pe rețelele de socializare au observat că autoritățile au ridicat o „restricție temporară de zbor” deasupra Alaskăi, emisă pentru a permite aterizării Air Force One acolo pentru realimentare.

Trump s-a întâlnit cu liderul de la Phenian de trei ori în timpul primului său mandat: la Singapore în 2018, în Vietnam în 2019 și în Zona Demilitarizată Coreeană la sfârșitul aceluiași an.

Kim Jong-un a semnalat anterior că ar fi dispus să discute, cu condiția ca SUA să renunțe la „politica ostilă” față de Coreea de Nord și ar respecta ceea ce el numește statutul său de stat nuclear, potrivit aceleiași surse.