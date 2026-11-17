Presa de stat nord-coreeană a relatat că liderul Kim Jong-un a stat la situl turistic Samjiyon duminică și luni, însoțit de familia sa și de oficiali ai partidului de guvernământ, potrivit Le Figaro.

Într-un videoclip, apare fiica sa, Ju Ae, schiind pe o pârtie îmbrăcată într-un costum alb, fără cască.

Posibilă întâlnire Kim Jong-un-Trump

Samjiyon este situat în apropierea graniței cu China. Zvonurile sugerează că Kim Jong-un ar putea vizita țara pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific ( APEC ) de la Shenzhen.

Însuși Donald Trump a declarat reporterilor că „s-ar putea întâlni și cu Kim Jong-un” cu această ocazie. Deși, potrivit acestuia, o posibilă vizită a liderului nord-coreean „depinde de președintele Xi”, omologul său chinez.

Cei doi lideri s-au întâlnit deja de trei ori în timpul primului mandat al lui Donald Trump.