Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru reluarea discuțiilor cu Kim Jong Un și a declarat luni că o întâlnire ar putea avea loc chiar în această săptămână, în China. Cu toate acestea, oficiali americani și sud-coreeni au apreciat anterior că șansele unui asemenea summit sunt reduse, iar întâlnirile vehiculate în trecut nu s-au concretizat.

Speculațiile au fost alimentate de o informație publicată de agenția rusă Interfax, potrivit căreia Kremlinul a transmis că Vladimir Putin s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un dacă liderul nord-coreean va participa la summitul de săptămâna aceasta al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen.

Sydney Seiler, fost oficial al serviciilor de informații americane specializat în Coreea de Nord și în prezent analist la Center for Strategic and International Studies, consideră că declarația Kremlinului indică existența unor pregătiri.

„Nu ar face asta dacă nu ar fi siguri că se va întâlni cu el”, a declarat Seiler, adăugând că este convins că „se întâmplă ceva” în culise.

Vizitele recente ale unor oficiali nord-coreeni în Rusia și China, precum și deplasările delegațiilor ruse și chineze la Phenian, ar putea avea legătură cu pregătirea unor întâlniri la nivel înalt. De asemenea, Kim Jong Un a efectuat luna trecută o vizită surpriză în orașul chinez de frontieră Dandong.

John Delury, profesor la Hopkins-Nanjing Center, a declarat că aceste semnale sugerează că o eventuală participare a lui Kim la summitul din Shenzhen ar putea deschide calea unei discuții cu Donald Trump.

Participarea liderului nord-coreean depinde însă de președintele chinez Xi Jinping. China, în calitate de țară gazdă, poate invita state care nu sunt membre APEC la discuții informale în marja evenimentului, însă ar fi necesară consultarea membrilor organizației.

Ministerul chinez de Externe, ambasada Coreei de Nord la Beijing și reprezentanții APEC nu au oferit imediat un punct de vedere.

Ce ar putea cere Kim Jong Un în schimbul reluării dialogului

Interesul lui Donald Trump pentru o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean apare la șapte ani de la ultimul lor summit, încheiat fără un acord privind limitarea programului nuclear al Coreei de Nord și relaxarea sancțiunilor internaționale.

Phenianul a transmis în repetate rânduri că nu este dispus să reia negocierile dacă denuclearizarea rămâne pe agenda discuțiilor. Trump a descris Coreea de Nord drept o putere nucleară, statut pe care aliații SUA din regiune și statele occidentale au refuzat să îl recunoască.

Potrivit lui Sydney Seiler, o eventuală întâlnire ar avea mai degrabă o miză simbolică decât una concretă. Pentru Kim Jong Un, aceasta ar putea reprezenta un pas către recunoașterea internațională a Coreei de Nord ca stat cu arme nucleare, în timp ce Trump ar urmări consolidarea relației personale cu liderul nord-coreean.

Nu toți analiștii consideră însă că întâlnirea se va concretiza. Un expert de la Universitatea Kyungnam, Kim Dong-yup, a declarat că nu există suficiente indicii privind pregătirile Chinei pentru deplasarea lui Kim și că liderul nord-coreean ar avea puține motive să participe, în afara oportunității unei fotografii alături de Trump.

Acesta a mai susținut că declarațiile Kremlinului ar putea urmări mai degrabă să evidențieze influența Rusiei asupra Coreei de Nord decât să indice progrese în relația dintre Washington și Phenian.

Când s-a întâlnit ultima dată Kim Jong Un cu lideri internaționali

Participarea lui Kim Jong Un la evenimente multilaterale este rară. Ultima sa apariție de acest fel a avut loc în septembrie anul trecut, la o paradă militară organizată la Beijing, la care au participat peste douăzeci de lideri internaționali, printre care și Vladimir Putin.

Dacă va participa la summitul APEC, liderul nord-coreean ar putea ajunge la Shenzhen cu un avion al companiei Air China, așa cum a procedat în 2018, când a călătorit la Singapore pentru prima dintre cele două întâlniri cu Donald Trump din primul mandat al președintelui american.

Posibilitatea unui summit este urmărită atent și de Coreea de Sud și Japonia, ale căror lideri vor participa la reuniunea APEC.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că speră ca Donald Trump să îl convingă pe Kim Jong Un să reia dialogul. Ministerul sud-coreean al Unificării a precizat că nu are informații care să confirme o eventuală deplasare a liderului nord-coreean la Shenzhen.

La rândul său, premierul japonez Sanae Takaichi a încercat în repetate rânduri să obțină o întâlnire cu Kim Jong Un, pentru a rezolva problema cetățenilor japonezi răpiți de Coreea de Nord în anii 1970 și 1980. Phenianul a respins până acum demersurile Tokyo.