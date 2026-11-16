Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un în timpul vizitei sale în China

Dacă o astfel de întâlnire va avea loc, aceasta se va desfășura în China, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Washington, potrivit agenției dpa.

„Ne-am putea întâlni și cu Kim Jong Un”, a spus el, adăugând că „avem astfel șansa de a realiza multe lucruri”.

O decizie în acest sens ar depinde de liderul chinez Xi Jinping, a precizat Trump.

Președintele american va participa mai întâi la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizat în Filipine, iar apoi la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Shenzhen, în China.

În cadrul summitului economic din China, Trump urmează să participe joi la o întâlnire trilaterală cu Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Această întâlnire diplomatică trilaterală, în această formulă, este una istorică. Până acum, au avut loc doar discuții bilaterale între cele trei puteri nucleare.

Trump și-a exprimat deja în mai multe rânduri, în timpul celui de-al doilea mandat, interesul de a se întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Cu toate acestea, Phenianul nu a răspuns până acum ofertelor concrete de dialog formulate de președintele american. În timpul primului mandat al lui Trump, cei doi s-au întâlnit de mai multe ori.