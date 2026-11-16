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Ce anunță Kremlinul despre întâlnirile lui Vladimir Putin din China cu Xi Jinping și Donald Trump

Consilierul lui Vladimir Putin a făcut luni o scurtă prezentare a principalelor obiective și pregătiri ale rușilor în perspectiva întâlnirii din China cu președinții Chinei și SUA. Este vorba despre Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă.
Ce anunță Kremlinul despre întâlnirile lui Vladimir Putin din China cu Xi Jinping și Donald Trump
De la dreapta la stânga: președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Sursă fotografii colaj: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
16 nov. 2026, 17:00, Politic
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Reprezentantul lui Putin a prezentat obiectivele și pregătirile rușilor pe contul de Telegram al Kremlinului, RIA Kremlinpool înainte de Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Întâlnirea va fi săptămâna aceasta în orașul Shenzhen din China.

Din perspectiva consilierului prezidențial, sunt foarte importante întâlnirile tripartite și negocierile cu Trump. Ușakov a împărțit mesajul în două părți. Prima se numește „Întâlnirea tripartită cu Xi Jinping și Trump” și cuprinde următoarele, conform viziunii lui Iuri Ușakov:

„Întâlnirea dintre Putin, Xi Jinping și Trump va avea un impact semnificativ asupra situației internaționale.

Se continuă elaborarea agendei și a unei declarații comune. Liderii intenționează să aibă o discuție utilă și substanțială.

Importanța simbolică a acestei întâlniri este greu de supraestimat, toți vor urmări cu atenție desfășurarea ei.”

Lui Trump îi este acordată o mare importanță

Consilierul rus acordă o mare importanță negocierilor cu Donald Trump cărora le dedică partea doua a mesajului.

„Negocierile cu Trump:

Pregătirile pentru această întâlnire sunt în curs de desfășurare și ar putea avea loc pe 19 noiembrie.

Pregătirea negocierilor a fost discutată în timpul ultimei vizite a lui Whitehouse și Kushner la Moscova.

Unele aspecte ale agendei întâlnirii au fost deja stabilite, printre care și reglementarea situației din Ucraina.”

Lumea întreagă este cu ochii pe APEC

Președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în timpul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din China. Acesta se va desfășura miercuri și joi, 18 și 19 noiembrie.

Întâlnirea dintre șefii celor mai mari trei puteri nucleare este una fără precedent și a ridicat numeroase semne de întrebare. În mod oficial, cei trei lideri vor discuta despre economie și neproliferarea nucleară. Totuși, experții cred că președinții ar putea atinge și alte subiecte sensibile precum războaiele din Ucraina și Iran sau conflictele economice.

De asemenea, sunt voci care avertizează că președinții din China, Rusia și SUA ar putea profita de situație pentru a încerca o reașezare a sferelor de influență din lume.

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