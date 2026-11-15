Lideri mondiali se reunesc la Manila, la summitul ASEAN. Comerțul, securitatea și tensiunile cu China, pe agenda discuțiilor

Un summit regional important începe duminică la Manila, unde liderii statelor din Asia de Sud-Est vor discuta despre comerț, securitate și criza energetică persistentă, potrivit AFP. Reuniunea aduce în capitala Filipinelor și mai mulți lideri mondiali de prim rang.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este așteptat să ajungă și el marți, spre finalul summitului. Vizita sa ar putea include o întâlnire, în cadrul evenimentului, cu partenerii din grupul „Quad”, format din India, Japonia și Australia.

Ar fi prima reuniune de acest fel din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Grupul „Quad” este o alianță care dorește să contrabalanseze influența Chinei în regiune. Întâlnirea ar urma să aibă loc cu doar câteva zile înaintea unei întrevederi istorice la Shenzhen, la care vor participa liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Tot duminică, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, va participa la o sesiune plenară a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizație care are 11 state membre.

În același timp, premierul australian Anthony Albanese urmează să semneze un nou acord de apărare cu Filipine, țara care găzduiește summitul.

Aproape 20.000 de polițiști au fost mobilizați în zona metropolitană Manila pentru desfășurarea reuniunii. Grupările progresiste au anunțat că se așteaptă ca mii de persoane să iasă marți în stradă pentru a protesta față de vizita lui Trump, în apropierea locului în care are loc summitul.

O mare parte dintre nemulțumiri includ programul american „Pax Silica”. Inițiativa urmărește securizarea lanțurilor de aprovizionare și contracararea dominației Chinei în domeniul semiconductorilor și al pământurilor rare.

Principalul proiect al programului în Filipine este un centru de producție pentru inteligență artificială, care se întinde pe 1.620 de hectare, la nord de Manila. Proiectul riscă să ducă la strămutarea unor familii indigene.

Ambasadorul SUA în Filipine, Lee Lipton, a spus săptămâna trecută că informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora un acord ar urma să fie semnat în noiembrie, cu ocazia vizitei lui Trump, nu au avut niciun fundament real.

Probleme rămase fără soluție

Primele discuții au avut loc sâmbătă. Premierul canadian Mark Carney a anunțat încheierea unui acord comercial cu Filipine, iar liderii ASEAN au discutat despre unele situații, precum poluarea atmosferică („haze”) care provine din Indonezia.

Două probleme care îi preocupă de mai mulți ani pe liderii ASEAN, negocierile blocate pentru un „Cod de Conduită” în Marea Chinei de Sud și relația cu Myanmarul, țară afectată de război, ar putea rămâne în atenția Singaporelui, care va prelua președinția rotativă a organizației în 2027.

Myanmarul a fost exclus de la reuniunile la nivel înalt ale ASEAN după lovitura de stat militară din 2021. Atunci, armata a înlăturat guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi, iar în țară a izbucnit un război civil care este și în prezent.

Thailanda, stat care are graniță cu Myanmarul și susține apropierea relațiilor cu această țară, a cerut săptămâna trecută ca ministrului de Externe de la Naypyidaw să i se permită din nou să participe la reuniunile ASEAN.

Theresa Lazaro, oficial în cadrul Ministerului de Externe al Filipinelor, a declarat însă sâmbătă că nu există „nicio relaxare” a poziției organizației față de Myanmar.