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Spital obligat să plătească despăgubiri uriașe după ce o pacientă a căzut din pat și a murit

O instanță a obligat un spital italian să plătească despăgubiri uriașe din cauza unui incident. O pacientă în vârstă a căzut din pat și a murit. Judecătorul a stabilit că a fost vorba despre o neglijență a angajaților unității medicale.
Spital obligat să plătească despăgubiri uriașe după ce o pacientă a căzut din pat și a murit
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 08:15, Social
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Incidentul s-a produs la Spitalul San Giovanni di Dio din Florența. Femeia, în vârstă de 92 de ani, era internată de câteva zile în momentul în care s-a produs incidentul.

Ea a căzut din pat și a suferit traumatisme grave. Trei zile mai târziu a murit. Familia victimei a considerat că a fost o neglijență a angajaților spitalului.

Decesul s-a produs în 2017, dar decizia instanței a fost stabilită în noiembrie 2026.

Prin hotărârea pronunțată pe 11 noiembrie 2026, Tribunalul din Florența a stabilit că Autoritatea Sanitară Locală trebuie să plătească despăgubiri familiei.

Valoarea despăgubirilor este de aproape 500.000 de euro. Suma va fi împărțită de rude. Continuarea pe Mediafax Italia.

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