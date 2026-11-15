Spital obligat să plătească despăgubiri uriașe după ce o pacientă a căzut din pat și a murit

Incidentul s-a produs la Spitalul San Giovanni di Dio din Florența. Femeia, în vârstă de 92 de ani, era internată de câteva zile în momentul în care s-a produs incidentul.

Ea a căzut din pat și a suferit traumatisme grave. Trei zile mai târziu a murit. Familia victimei a considerat că a fost o neglijență a angajaților spitalului.

Decesul s-a produs în 2017, dar decizia instanței a fost stabilită în noiembrie 2026.

Prin hotărârea pronunțată pe 11 noiembrie 2026, Tribunalul din Florența a stabilit că Autoritatea Sanitară Locală trebuie să plătească despăgubiri familiei.

Valoarea despăgubirilor este de aproape 500.000 de euro. Suma va fi împărțită de rude. Continuarea pe Mediafax Italia.