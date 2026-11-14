Prima pagină » Social » Două nave, lovite de drone lângă Sulina. La bordul unui petrolier și al unui cargobot a izbucnit câte un incendiu

Două nave, lovite de drone lângă Sulina. La bordul unui petrolier și al unui cargobot a izbucnit câte un incendiu

Ministerul Apărării a transmis că două nave au fost lovite de drone în apropiere de Sulina, la gurile de vărsare ale brațelor Dunării. Câte un incendiu a izbucnit pe fiecare vas, acestea fiind stinse de echipajele navelor.
Două nave, lovite de drone lângă Sulina. La bordul unui petrolier și al unui cargobot a izbucnit câte un incendiu
Sursa foto: MarineTraffic
Coralia Frigea
15 nov. 2026, 01:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două nave au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. Un petrolier și un vrachier navigau în apropierea gurilor de vărsare ale brațelor Dunării, atunci când s-a produs incidentul.

Ambele nave erau comerciale, au raportat autoritățile maritime civile.

Două incendii, lichidate de echipajele de bord

Prima navă lovită de drone a fost petrolierul EVIA PETROL V. Vasul, sub pavilion grecesc, a fost atacat în jurul orei 21:10. Incidentul s-a produs la doar patru mile marine de Sulina, în direcția sud-est, și a fost urmat de un incendiu la bord.

Vrachierul MARSOL se afla la cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina atunci când a fost și el lovit de drone. În jurul orei 21:45, echipajul de bord a dat alarma. Și în acest caz a izbucnit un incendiu.

În ambele situații, echipajele de la bordul navelor au lichidat incendiul.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost înregistrate victime.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
GSP.ro
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
Gandul
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Cancan
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport
Emmanuel Macron anunță pregătirea unei forțe multinaționale pentru Ucraina și exerciții militare în Polonia. 42 de țări au aprobat la Dublin
Libertatea
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
CSID
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor