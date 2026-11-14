Două nave, lovite de drone lângă Sulina. La bordul unui petrolier și al unui cargobot a izbucnit câte un incendiu

Două nave au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. Un petrolier și un vrachier navigau în apropierea gurilor de vărsare ale brațelor Dunării, atunci când s-a produs incidentul.

Ambele nave erau comerciale, au raportat autoritățile maritime civile.

Două incendii, lichidate de echipajele de bord

Prima navă lovită de drone a fost petrolierul EVIA PETROL V. Vasul, sub pavilion grecesc, a fost atacat în jurul orei 21:10. Incidentul s-a produs la doar patru mile marine de Sulina, în direcția sud-est, și a fost urmat de un incendiu la bord.

Vrachierul MARSOL se afla la cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina atunci când a fost și el lovit de drone. În jurul orei 21:45, echipajul de bord a dat alarma. Și în acest caz a izbucnit un incendiu.

În ambele situații, echipajele de la bordul navelor au lichidat incendiul.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost înregistrate victime.