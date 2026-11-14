O conductă de gaze a fost avariată. Cinci persoane, evaluate de medici

Pompierii din Reghin au fost chemați să intervină la un incident produs în Piața Petru Maior. O conductă de gaze a fost avariată, iar, în urma incidentului, cinci persoane au fost evaluate de medici.

„La locul evenimentului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD”, a transmis ISU Mureș.

În ce a constat autoaccidentarea

Autoritățile au clasificat incidentul la categoria autoaccidentare. Au fost implicate cinci persoane, toate fiind evaluare de medici.

Dintre acestea, două au ajuns de urgență la spital. Cazul uneia dintre femei a fost încadrat ca „cod galben”, iar un copil la categoria „cod verde”.

„La fața locului se deplasează și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, precum și o echipă specializată a distribuitorului de gaze naturale”, au mai precizat autoritățile.

Pompierii au stabilit un perimetru de siguranță în jurul conductei de gaze avariate. Astfel, persoanele nu se pot apropia pe o rază de 50 de metri.