Cel puțin cinci persoane au fost împușcate în apropierea Casei Albe. O persoană a murit. Atacatorul, decedat, după ce s-a împușcat singur

UPDATE. Atacatorul s-a sinucis

Bărbatul despre care poliția afirmă că a ucis o persoană și a rănit alte patru pare să se fi împușcat singur, după ce a tras asupra polițiștilor din interiorul apartamentului în care se baricadase, a anunțat poliția.

„Chiar în urmă cu puțin timp, în timp ce comunicau cu individul respectiv, polițiștii au auzit un foc de armă. Ca urmare, aceștia au pătruns cu forța în apartament. Odată intrați, l-au găsit pe suspect suferind de o plagă împușcată”, a declarat joi dimineață reporterilor Jeff Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană.

Negociatorii poliției au discutat cu individul înarmat timp de o oră, încercând să pună capăt confruntării armate, a declarat Carroll, însă acesta a tras cu arma asupra polițiștilor.

„A tras prin ușă spre polițiști, în cel puțin două rânduri”, a spus Carroll.

Potrivit mai multor reprezentanți ai forțelor de ordine, atacatorul a decedat.

UPDATE. Un mort, 4 persoane împușcate, anunță poliția

O persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost împușcate, potrivit poliției din DC, citată de CNN.

Șeful poliției afirmă că suspectul s-a baricadat într-un apartament, iar polițiștii care au pătruns înăuntru l-au găsit „suferind de o rană prin împușcare”.

șeful interimar al poliției din DC declară că suspectul este „izolat”.

„Am identificat, în total, patru persoane care au fost împușcate la fața locului și transportate [la spital], precum și o persoană care a fost găsită decedată la fața locului”, a declarat Jeff Carroll, șeful interimar al poliției din DC.

„O persoană a fost împușcată și a decedat în interiorul unei săli de sport”, au adăugat aceștia.

Poliția a declarat că victimele care au supraviețuit au fost transportate la spitale locale.

O persoană se află în stare critică, a precizat poliția, adăugând că, „în acest moment, cei trei… par să aibă răni care nu le pun viața în pericol”.

UPDATE. Mai multe școli se află în „stare de alertă” în Washington, D.C.

Cel puțin 13 școli publice din Washington, D.C., se află în „stare de alertă”, potrivit secretarului de presă al școlilor publice din Districtul Columbia, conform CNN și Sky News.

Starea de alertă înseamnă că „nimeni nu poate intra sau ieși din incinta școlilor, însă activitățile normale continuă”, a declarat Evan Lambert într-un comunicat.

Școlile se află în apropierea locului în care a avut loc un schimb de focuri, în zona Logan Circle și în împrejurimi, inclusiv în cartierele Adams Morgan și Columbia Heights.

UPDATE. Deplasarea Primei Doamne, întârziată în această dimineață din cauza incidentului armat

Deplasarea Primei Doamne Melania Trump a fost ușor întârziată în această dimineață, în urma primelor informații privind incidentul armat în desfășurare în nord-vestul orașului Washington, D.C., a declarat un purtător de cuvânt, citat de CNN.

Cortegiul oficial al soției președintelui a plecat de la Casa Albă la ora 08:22, îndreptându-se spre baza militară Joint Base Andrews din Maryland.

Potrivit biroului Primei Doamne, aceasta și Usha Vance se deplasează la Fort Rucker, în statul Alabama, pentru a se întâlni cu familii ale militarilor și cu elevi din școala primară, în preajma sărbătorii de Ziua Recunoștinței.

Președintele Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul atacului armat din Washington, soldat cu un mort și patru răniți. În prezent, șeful statului american este preocupat de cine îl va înlocui pe Jensen Huang la conducerea Nvidia și l-a propus pentru această funcție pe Tim Cook.

UPDATE. Suspectul este baricadat într-un apartament, spun surse

Potrivit CNN, suspectul este baricadat într-un bloc de locuințe din apropierea locului unde au avut loc focurile de armă, potrivit mai multor surse din cadrul forțelor de ordine și unui alt oficial informat cu privire la acest caz.

Știrea inițială

Cel puțin cinci persoane au fost împușcate pe o arteră intens circulată din centrul orașului Washington, D.C., a anunțat poliția, potrivit Al Jazeera.

Incidentul armat a avut loc în apropiere de Logan Circle, la intersecția străzilor 15th Street NW și P Street. Poliția a transmis informația la ora 08:23, ora locală (13:28 GMT). Ulterior, forțele de ordine au anunțat că atacatorul s-a baricadat în zonă.

Atacul s-a produs în timpul orelor de vârf, la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă.

Școlile din apropierea locului în care au avut loc împușcăturile au fost închise, iar elevii și personalul au fost instruiți să rămână în interior. Poliția a emis un ordin prin care le-a cerut oamenilor din zonă să se adăpostească, în timp ce forțele de ordine au intervenit la fața locului.

„Intrați în cea mai apropiată clădire, stați departe de ferestre și rămâneți în interior până la noi dispoziții”, a transmis poliția, la fața locului.

Starea celor cinci victime nu a fost comunicată imediat.

Incidentul are loc într-un context în care administrația președintelui american Donald Trump a transformat combaterea criminalității din capitala SUA într-una dintre temele celui de-al doilea mandat.

Abordarea administrației a inclus și desfășurarea Gărzii Naționale în Washington. Donald Trump a luat această măsură după ce un oficial din cadrul Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE) a declarat că a fost agresat în dimineața zilei de 20 august 2025.

Potrivit Sky News, atacul armat a avut loc în apropierea unei săli de fitness VIDA, a Bisericii Episcopale Sfântul Luca și a unui supermarket.

Purtătorul de cuvânt al poliției a anunțat că suspectul nu a fost încă prins.

Împușcăturile au avut loc în timp ce noii membri aleși ai Congresului se adunaseră în fața Capitoliului SUA. La momentul atacului, președintele Donald Trump se afla la Casa Albă.