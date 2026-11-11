Cel puțin trei oameni au murit după ce o mașină a lovit pietoni în Los Angeles

Cel puțin trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un SUV intrat într-un grup de pietoni în apropierea unei intrări la metrou, în cartierul North Hollywood din Los Angeles, au anunțat autoritățile marți seară.

Potrivit CNN, în jurul orei locale 18:00, un SUV de culoare albă a lovit pietoni, a anunțat Departamentul de Poliție din Los Angeles. Polițiștii nu au oferit alte detalii.

Decesele sunt confirmate de pompieri

Trei persoane au murit la fața locului, în timp ce cel puțin alte trei au fost transportate la spital în stare critică, a transmis Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD). Circumstanțele producerii accidentului sunt necunoscute, a precizat LAFD.

Imaginile aeriene surprinse de televiziuni arată un SUV alb oprit chiar lângă o intrare la metrou, sub o copertină albastră. În zonă se pot observa resturi împrăștiate pe asfalt, în mijlocul intersecției. Autospeciale de pompieri și mașini de poliție au blocat intersecția pentru a putea interveni.