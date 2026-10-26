Luka Dončić intră în istoria lui Los Angeles Lakers. Slovenul, aproape de un record al lui Kobe Bryant

Luka Dončić a devenit primul jucător din istoria Lakers care înregistrează, în aceeași partidă, cel puțin 50 de puncte, zece pase decisive, cinci recuperări și cinci coșuri de trei puncte. Baschetbalistul sloven a încheiat partida cu 52 de puncte, opt recuperări și zece pase decisive.

Conducătorul de joc a transformat opt dintre cele 18 aruncări de la distanță și a înscris 17 din cele 30 de aruncări din acțiune, precum și zece dintre cele 11 aruncări libere.

Performanța are o semnificație aparte și în clasamentul istoric al NBA.

Partida cu Utah a reprezentat a patra oară în cariera lui Dončić când acesta înscrie cel puțin 50 de puncte și oferă minimum zece pase decisive. Slovenul ocupă astfel locul al doilea în această statistică, la egalitate cu Nikola Jokić, Russell Westbrook, Damian Lillard și Nate Archibald, după ce a depășit grupul de jucători cu trei asemenea prestații.

Singurul care are mai multe astfel de meciuri este James Harden, cu opt, potrivit datelor NBA.

La nivelul francizei din Los Angeles, Dončić a devenit al treilea jucător care reușește un meci cu minimum 50 de puncte și zece pase decisive, după legendele Elgin Baylor și Jerry West.

Mai mult, potrivit statisticienilor de la Elias Sports Bureau, slovenul a înscris sau a oferit pase decisive pentru un total de 79 de puncte ale echipei sale, a treia cea mai bună performanță din istoria Lakers la acest capitol. Doar Kobe Bryant, cu 86 de puncte produse într-un singur meci, și Baylor, cu 80, au avut contribuții directe mai mari.

Al zecelea meci cu minimum 50 de puncte

Cele 52 de puncte marcate în Utah reprezintă al zecelea meci din sezonul regulat al NBA în care Dončić depășește pragul de 50 de puncte. În plus, este primul jucător din actuala ediție a campionatului care a atins această bornă.

Performanța sa din Utah este însă sub recordul personal, stabilit la 26 ianuarie 2024, când Dončić a înscris 73 de puncte pentru Dallas Mavericks, împotriva formației Atlanta Hawks. A fost atunci una dintre cele mai mari prestații individuale din istoria NBA.

În clasamentul istoric al meciurilor cu minimum 50 de puncte, Dončić a ajuns la egalitate cu Kareem Abdul-Jabbar, care a înregistrat tot zece asemenea partide în sezonul regulat. Lider detașat al ierarhiei rămâne Wilt Chamberlain, cu 118 meciuri de cel puțin 50 de puncte, urmat de Michael Jordan, cu 31, și de Kobe Bryant și James Harden, cu câte 25.

Revenire de la un deficit de 18 puncte

Dincolo de recorduri, Dončić a avut un rol decisiv în revenirea lui Lakers. Utah a început excelent și a ajuns la un avantaj de 18 puncte, scor 47-29, însă formația din Los Angeles a revenit până la pauză, când conducea cu 74-71.

Cu puțin peste patru minute înainte de final, gazdele aveau încă avantaj, 116-113. Dončić a marcat două coșuri consecutive de trei puncte într-un interval de aproximativ 40 de secunde, contribuind la desprinderea decisivă a echipei sale, care s-a impus cu 132-123.

Austin Reaves a completat prestația ofensivă a echipei californiene cu 29 de puncte, în timp ce Lauri Markkanen a fost principalul marcator al lui Utah, cu 28 de puncte. Keyonte George a adăugat 24 de puncte și zece pase decisive pentru gazde.

Victoria a fost a treia consecutivă pentru Lakers în debutul sezonului.