Philadelphia 76ers s-a impus cu scorul de 121-116. LeBron James, aflat în al 24-lea său sezon în NBA, record al competiției, a contribuit cu 22 de puncte și șase pase decisive.

James a avut un rol important în finalul partidei, când Philadelphia a reușit să întoarcă rezultatul după ce fusese condusă aproape întregul meci. Cu mai puțin de un minut și jumătate înainte de final, VJ Edgecombe a înscris o aruncare de trei puncte, LeBron a adăugat un coș de la distanță medie, iar Anfernee Simons a închis practic partida cu o nouă aruncare de trei puncte, după o pasă a fostului star al echipei Los Angeles Lakers.

„Aceasta este una dintre cele mai bune victorii ale noastre din acest sezon, dacă nu chiar cea mai bună de până acum”, a declarat James, după meci, citat de ESPN.

Baschetbalistul a vorbit și despre calmul său în momentele tensionate ale partidei.

„Nu este nimic prin care să nu fi trecut. În momentele în care pulsul oamenilor crește sau apare anxietatea, al meu rămâne destul de scăzut”, a completat noul star al echipei din Philadelphia.

Joel Embiid a fost principalul marcator al Philadelphiei, cu 26 de puncte, în timp ce VJ Edgecombe a încheiat partida cu 24 de puncte, dintre care 13 în ultimul sfert.

Succesul a venit în condițiile în care Philadelphia nu s-a putut baza pe Tyrese Maxey și Jaylen Brown, doi dintre principalii marcatori ai echipei, dar nici pe jucătorul de rezervă Dean Wade.

O serie care intră în istoria NBA

Cele 11 victorii consecutive în meciuri de tip „clutch” reprezintă una dintre cele mai bune performanțe de acest fel din ultimele 30 de sezoane. Termenul desemnează partidele în care diferența dintre echipe este de cel mult cinci puncte în ultimele cinci minute ale timpului regulamentar sau în prelungiri.

Philadelphia egalează astfel a treia cea mai lungă serie de victorii în astfel de meciuri la începutul unui sezon, performanță împărțită cu Cleveland Cavaliers (2000-2001) și Atlanta Hawks (1997-1998).

Recordul este deținut de Golden State Warriors, cu 14 victorii consecutive în astfel de partide la începutul sezonului 2015-2016. Los Angeles Lakers au ocupat locul secund, cu 13 succese în sezonul 2025-2026.

Philadelphia a obținut și a șasea victorie din acest sezon după ce fusese condusă la o diferență de cel puțin zece puncte, depășind Detroit Pistons la acest capitol în actuala ediție a campionatului.

Memphis Grizzlies stabilește un record al francizei

O altă performanță importantă din noapte de miercuri spre joi a fost realizată de Memphis Grizzlies, care a învins Cleveland Cavaliers cu 124-121 și a ajuns la opt victorii consecutive în deplasare, un record pentru franciză. Precedenta serie maximă era de șapte succese și fusese stabilită în 2010.

Victoria reprezintă și cel mai bun început de sezon în deplasare din istoria echipei. Cam Spencer a contribuit cu 26 de puncte, iar Taylor Hendricks a adăugat 20.

Donovan Mitchell a fost principalul marcator al lui Cleveland, cu 34 de puncte, și a depășit un reper important în clasamentul marcatorilor din toate timpurile.

Mitchell a urcat pe locul 144 în clasamentul marcatorilor din toate timpurile din NBA în sezonul regulat, cu 15.644 de puncte, depășindu-l pe fostul mare jucător Sam Cassell (15.635 de puncte).

Alte repere individuale

În victoria echipei Chicago Bulls cu 137-107 în fața Brooklyn Nets, Matas Buzelis a înscris 25 de puncte, cel mai bun rezultat personal din actualul sezon. De asemenea, T.J. McConnell a reușit cinci pase decisive în înfrângerea echipei Indiana Pacers cu Houston Rockets, ajungând la o bornă importantă în clasamentul istoric al paselor decisive din NBA.

Într-un alt rezultat important al serii, Utah Jazz au învins Los Angeles Lakers cu 109-97, punând capăt seriei de nouă victorii consecutive a echipei californiene.

Philadelphia 76ers au ajuns la un bilanț general de 13 victorii și trei înfrângeri și ocupă primul loc în ligă, la egalitate cu Lakers.