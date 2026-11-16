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O nouă bornă remarcabilă pentru LeBron James. Baschetbalistul american urcă pe locul al treilea în clasamentul all-time al paselor decisive din NBA

Baschetbalistul american LeBron James a stabilit o nouă performanță în Liga profesionistă nord-americană (NBA) urcând pe locul al treilea în clasamentul all-time al paselor decisive din istoria ligii, depășindu-l pe legendarul conducător de joc Jason Kidd.
O nouă bornă remarcabilă pentru LeBron James. Baschetbalistul american urcă pe locul al treilea în clasamentul all-time al paselor decisive din NBA
sursă foto: Philadelphia 76ers
Petre Apostol
16 nov. 2026, 07:43, Sport
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LeBron James a reușit 11 pase decisive în victoria obținută de Philadelphia 76ers în fața formației Indiana Pacers, scor 131-124, duminică.

În vârstă de 41 de ani, James a ajuns la 12.092 de pase decisive în carieră, depășindu-l pe fostul conducător de joc Jason Kidd, membru al Hall of Fame. Următoarea țintă a jucătorului american este Chris Paul, aflat pe poziția secundă, de care îl despart 461 de assist-uri. Recordul NBA este deținut de John Stockton, cu 15.062 de pase decisive.

James a încheiat partida cu 15 puncte, 11 pase decisive și șapte recuperări. Assist-ul prin care a urcat pe locul al treilea a venit în ultimul sfert, când i-a pasat lui VJ Edgecombe.

„Este ceva pentru care sunt foarte recunoscător. Nu mi-am imaginat neapărat că voi ajunge aici în cariera mea, dar pasele decisive au însemnat întotdeauna mult pentru mine. Este vorba despre circulația mingii, despre capacitatea de a-mi găsi coechipierii și de a le oferi pasele la momentul potrivit și în condiții bune”, a declarat James, la finalul meciului, potrivit ESPN.

Baschetbalistul a reușit mai multe faze spectaculoase în partida cu Indiana, inclusiv o pasă fără să privească în direcția coechipierului Jaylen Brown și o acțiune în care l-a găsit pe Tyrese Maxey pentru o aruncare de trei puncte. James a explicat că relația sa cu Maxey este una specială, cei doi antrenându-se împreună în extrasezon în ultimii șase ani.

„Le spun colegilor să fie întotdeauna atenți când am mingea, pentru că văd fazele înainte ca ele să se dezvolte”, a afirmat James.

Jucătorul lui Philadelphia 76ers a explicat și că noii săi coechipieri au avut nevoie de timp pentru a se obișnui cu pasele sale, după ce, în perioada de pregătire, unele dintre acestea i-au surprins.

LeBron James, lider la pase decisive în play-off

LeBron James este cel mai bun marcator din istoria NBA, cu peste 43.600 de puncte înscrise în sezonul regulat, și ocupă, de asemenea, prima poziție în clasamentul all-time al paselor decisive din play-off, cu 8.521.

În acest sezon, el înregistrează medii de 15,1 puncte, 7,2 recuperări și 6,9 pase decisive pe meci.

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