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A sărutat un alt actor într-un film și s-a ales cu un val de jigniri. Steph Curry a ieșit public să-și apere soția

Soția lui Steph Curry, actrița Ayesha Curry, a fost ținta unor comentarii sexiste după un sărut filmat într-o comedie romantică. Baschetbalistul, care rareori răspunde public, a reacționat printr-un video pe rețelele sociale.
A sărutat un alt actor într-un film și s-a ales cu un val de jigniri. Steph Curry a ieșit public să-și apere soția
Andreea Tobias
13 nov. 2026, 10:37, Life-Inedit
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„Singura pată din familia aceea, într-un fel, este soția”. Cu această frază a pornit scandalul, după ce fostul jucător Gilbert Arenas a vorbit despre soția lui Steph Curry în podcastul „We Said What We Said”, potrivit Il Messaggero.

Sărutul care a declanșat totul

Ayesha Curry l-a sărutat pe actorul Matthew Daddario, partenerul ei din comedia romantică „Second Chance Holiday”. Scena i-a adus critici dure din partea lui Gilbert Arenas și a lui Nick Young, ambii foști jucători NBA.

Arenas a comparat-o cu soțiile altor superstaruri. „Nu se poartă ca soțiile altor superstaruri. Gândiți-vă la soția lui Jordan, la Cookie, soția lui Magic, sau la Savannah”, a spus el, referindu-se și la soția lui LeBron James. Mesajul lui pentru soțiile campionilor a fost și mai dur: „Nu vrem să vă auzim vorbind. Vrem doar să știm că existați”.

În filmul cu pricina, Ayesha Curry joacă rolul lui Chelsey, o expertă în relații hotărâtă să scape de „blestemul” de a fi părăsită în fiecare sezon al sărbătorilor.

Răspunsul lui Steph Curry

Starul lui Golden State Warriors, care are 38 de ani și se confruntă și cu o accidentare la abdomen, a ales să răspundă public. „Am auzit o mulțime de vorbe și de obicei nu ne deranjează nici pe mine, nici pe Ayesha. Dar de data asta e diferit, pentru că încercați să minimalizați succesele soției mele. Și asta mă deranjează”, a spus el.

Curry a mers mai departe: „E o chestiune care deschide o discuție mai largă despre cum le priviți pe femei în lumea asta și despre ce credeți voi că pot sau nu pot să facă”.

Le-a sugerat criticilor ca, de fiecare dată când pun numele lui Ayesha în titluri, să se limiteze la a o aplauda. A mai spus că scuzele lor ar trebui să aibă același ecou ca subiectul cu care și-au deschis emisiunea. Mesajul s-a încheiat cu o înțepătură: „Mulțumesc pentru publicitatea gratuită”.

Ironia: Arenas o apăra acum un an

Cu un an în urmă, Gilbert Arenas era cel care o apăra pe Ayesha Curry. Ea declarase atunci că nu și-a dorit nici copii, nici căsătorie, iar Arenas a spus: „S-ar putea să fiu singurul care e de partea soției lui”.

Nu e prima dată când Curry își apără soția. Și-a mai ieșit din fire și cu rapperul Killer Mike, care ulterior și-a cerut scuze. „Nu era treaba mea, cum a zis și soția mea”, a spus rapperul.

Steph și Ayesha Curry sunt căsătoriți din 2011 și au patru copii: Riley, Ryan, Canon și Caius.

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