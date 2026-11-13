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Dragoste fără limite. Un bărbat a mers cu bicicleta din Italia în Japonia pentru a-și revedea soția

Dragostea nu are limite. Un bărbat a mers cu bicicleta din Italia în Japonia pentru a-și revedea soția. El a pedalat peste 15.000 de kilometri, timp de 272 de zile.
Dragoste fără limite. Un bărbat a mers cu bicicleta din Italia în Japonia pentru a-și revedea soția
sursa foto. Facebook
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 06:11, Știri externe
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Bărbatul îndrăgostit peste măsură are 28 de ani și este din Italia. El a mers cu bicicleta peste 15.000 de kilometri pentru a-și revedea soția aflată în Japonia.

Tânărul a plecat din Roma și a ajuns la Kyoto. Plecarea a fost în februarie, iar călătoria a ținut 272 de zile.

În lungul drum, biciclistul a traversat Turcia, Asia Centrală, Mongolia, China și Coreea de Sud.

Italianul a avut un buget de 10 euro pe zi și a dormit într-un cort pe care l-a transportat pe bicicletă. Continuarea pe Mediafax Italia.

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