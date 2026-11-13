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Premierul albanez confirmă că Albania a fost pedepsită. Summit-ul NATO din 2027 nu va avea loc la Tirana

Summit-ul NATO din anul 2027 nu va avea loc la Tirana. Anunțul a fost făcut de premierul albanez Edi Rama. Albania a fost pedepsită fin cauza cheltuielilor reduse alocate apărării.
Premierul albanez confirmă că Albania a fost pedepsită. Summit-ul NATO din 2027 nu va avea loc la Tirana
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 04:06, Politic
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NATO nu va organiza un summit în Albania anul viitor, așa cum era planificat, a declarat premierul Edi Rama, potrivit Al Jazeera. Guvernul său este criticat din cauza cheltuielilor reduse pentru apărare și se confruntă cu proteste ample în țară.

Joi, la Dublin, înainte de o reuniune a liderilor europeni, Rama a declarat că „nu există încă o poziție comună cu privire la momentul desfășurării summitul-ui, dar cu siguranță nu va avea loc în 2027”.

El a adăugat că „în 2028, dacă va avea loc un summit, acesta va fi la Tirana”.

Un oficial NATO a spus că următorul summit „va avea loc în Albania”, însă data exactă nu a fost încă stabilită.

Semne de întrebare privind summit-ul

Planurile pentru un summit în Albania au devenit incerte din cauza opoziției administrației președintelui american Donald Trump, precum și a nemulțumirii statelor membre NATO față de nivelul scăzut al cheltuielilor Albaniei pentru apărare.
În declarația adoptată la summit-ul din iunie 2025, desfășurat la Haga, liderii NATO și-au exprimat intenția de a se reuni în Turcia, în 2026, „urmată de o reuniune în Albania”. Totuși, declarația emisă în urma summit-ului din iulie, de la Ankara, nu a făcut nicio referire la data sau locul următoarei reuniuni.

NATO a luat în considerare renunțarea la practica de a organiza summit-uri anuale. De asemenea, în unele cercuri se vorbește despre faptul că Alianța ar putea organiza un summit în acest an, cu un preaviz scurt, însă nu la Tirana.

Presiuni pe plan intern

Rama, aflat la putere de 13 ani, se confruntă de luni de zile cu proteste. Acestea au început în luna mai, după ce premierul a oferit o aprobare preliminară pentru un complex turistic de lux. Este vorba despre un proiect susținut de Jared Kushner, ginerele lui Trump, care ar urma să fie amplasat în zona protejată Vjosa-Narta de pe coasta de sud a Albaniei și pe insula Sazan, din apropiere.

Cunoscute sub numele de „Revoluția Flamingo”, protestele au evoluat în mișcări antiguvernamentale de amploare.

Protestatarii cer demisia lui Rama pe care îl acuză de acte de corupție. La proteste au participat și studenții nemulțumiți de condițiile din universități.

La 29 octombrie, parlamentari din opoziție, conduși de Sali Berisha, au perturbat o ședință a parlamentului folosind torțe și bombe fumigene, în semn de susținere pentru protestatari.
Rama a refuzat să demisioneze, afirmând că stațiunea respectă legislația albaneză și pe cea a Uniunii Europene. Guvernul său a catalogat protestele drept acțiuni orchestrate de rivali politici.

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