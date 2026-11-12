Emisarii lui Trump fac anunțul zilei: reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind Ucraina

Reprezentanții speciali ai Statelor Unite au anunțat că s-au făcut progrese în negocierile de pace și au confirmat că Europa se va alătura următoarei runde de discuții, potrivit Live Ukraine.

Jared Kushner a descris discuțiile de la Moscova ca fiind „foarte detaliate și aprofundate”. În schimb, Steve Witkoff a anunțat că părțile au reușit să convină asupra următoarei întâlniri a delegațiilor din Ucraina, Rusia și SUA.

În plus, el a anunțat că reprezentanții Europei vor participa la această întâlnire. Este o concesie făcută de ruși deoarece până acum ei au respins constant cererile europenilor.

Emisarii americani au plecat la Dublin

Ulterior, Witkoff și Kushner au plecat spre Dublin pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Scopul călătoriei este de a-l informa pe liderul ucrainean despre rezultatele discuțiilor de la Moscova.