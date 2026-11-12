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Emisarii lui Trump fac anunțul zilei: reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind Ucraina

Emisarii lui Trump au făcut anunțul zilei. Joi, la finalul discuțiilor de la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner au anunțat că reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind pacea în Ucraina.
Emisarii lui Trump fac anunțul zilei: reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind Ucraina
sursă foto: Volodimir Zelenski / X
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 01:42, Politic
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Reprezentanții speciali ai Statelor Unite au anunțat că s-au făcut progrese în negocierile de pace și au confirmat că Europa se va alătura următoarei runde de discuții, potrivit Live Ukraine.

Jared Kushner a descris discuțiile de la Moscova ca fiind „foarte detaliate și aprofundate”. În schimb, Steve Witkoff a anunțat că părțile au reușit să convină asupra următoarei întâlniri a delegațiilor din Ucraina, Rusia și SUA.

În plus, el a anunțat că reprezentanții Europei vor participa la această întâlnire. Este o concesie făcută de ruși deoarece până acum ei au respins constant cererile europenilor.

Emisarii americani au plecat la Dublin

Ulterior, Witkoff și Kushner au plecat spre Dublin pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Scopul călătoriei este de a-l informa pe liderul ucrainean despre rezultatele discuțiilor de la Moscova.

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