Volodimir Zelenski cere cere ca Europa să devină o „parte integrantă” a discuțiilor privind Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut guvernelor din Uniunea Europeană să își crească implicarea în negocierile de pace privind Ucraina și să se asigure că Europa va avea un rol permanent la masa discuțiilor, potrivit POLITICO.

Apelul a fost făcut în cadrul summit-ului organizat joi la Dublin, cu doar câteva ore înainte ca liderul ucrainean să afle despre discuțiile purtate la Moscova între Vladimir Putin și oficiali americani.

„Când americanii și rușii discută despre acest lucru, nu este vorba doar despre garanții de securitate pentru Ucraina. Este vorba mai degrabă despre un nou cadru de securitate între Europa și Rusia.”, a declarat Zelenski în fața liderilor prezenți la summit.

Liderul ucrainean a apreciat că este „foarte bine că europenii fac acum parte din aceste discuții”, dar a mai spus că aceștia nu discută în mod direct cu Rusia.

Din acest motiv, președintele consideră că „trebuie să ne asigurăm că Europa devine o parte constantă a acestor negocieri”.

Negocierile de pace de la Abu Dhabi, fără rezultate. Subiectul Europa, discutat la Dublin

Două zile de negocieri de pace între Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi, s-au încheiat miercuri fără progrese semnificative și fără participarea oficialilor europeni.

În același timp, guvernele UE nu au ajuns la un punct de vedere comun în privința persoanei care ar trebui să reprezinte blocul comunitar în discuții.

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit joi cu liderul rus Vladimir Putin. Aceștia urmează să ajungă în seara asta la Dublin pentru a-l informa pe Volodimir Zelenski despre rezultatele întrevederii.

Înainte de summitul Comunității Politice Europene din Dublin, la care participă 50 de lideri din statele UE și din afara blocului comunitar, cancelarul german Friedrich Merz a spus că a primit semnale pozitive în urma discuțiilor de la Abu Dhabi.

El a precizat însă că Ucraina și Europa trebuie să participe la negocieri.

„Mă aștept ca guvernul rus și președintele rus să accepte, în cele din urmă, aceste discuții comune”, a spus Friedrich Merz.

„Vom discuta, de asemenea, despre cine va reprezenta Uniunea Europeană, dacă va fi necesar. Dar aceasta este o chestiune pe care o vom aborda cu ușile închise, fără a o face publică.”

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avut o poziție mai rezervată în acest sens. Potrivit acesteia, nu a existat niciun semn de bunăvoință din partea Moscovei, adăugând că un armistițiu trebuie să aibă loc înaintea oricăror discuții privind un acord de pace.

„Americanii reprezintă interesele americane, europenii reprezintă interesele europene”, a declarat Kallas. Ea a spus că tratatele UE prevăd ca președintele Consiliului European, Antonio Costa, și ea însăși să reprezinte blocul comunitar în eventualele negocieri.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa trebuie să ajungă mai întâi la un acord asupra propriilor propuneri de pace și asupra viitoarei securități europene.

Abia după aceea ar trebui stabilit cine va reprezenta Uniunea Europeană în negocieri.

La sosirea la summit, Emmanuel Macron le-a spus jurnaliștilor că poziția Europei în negocieri trebuie să stabilească formatul discuțiilor, nu invers.

„Fără europeni, nu există sprijin pentru Ucraina, să fim sinceri”, a afirmat liderul francez, care consideră că implicarea Statelor Unite a scăzut.

„Există o oarecare mediere, în regulă. Dar, la urma urmei, noi vom fi cei care vor defini și vor decide viitoarea noastră securitate, în calitate de europeni. Nu am nicio îndoială în această privință”, a adăugat Macron.

Premierul Luxemburgului, Luc Frieden, a susținut varianta ca Antonio Costa să reprezinte Uniunea Europeană în negocieri.

De asemenea, premierul irlandez Micheal Martin a cerut o „conducere clară și coerentă din partea Uniunii Europene la acea masă”. Nu este clar dacă Rusia își dorește cu adevărat încheierea războiului, a adăugat el.

Premierul bulgar Rumen Radev a spus că participarea Europei la viitoarele negocieri nu este încă sigură. În schimb, omologul său ceh, Andrej Babiš, s-a declarat optimist, precizând că UE se apropie de obținerea unui loc la masa negocierilor.

Subiectul va fi discutat și vineri, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, la solicitarea premierului italian Giorgia Meloni.