Iranul amenință că va ataca bazele americane din Europa dacă vor fi folosite în operațiuni împotriva Teheranului

Șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a declarat miercuri că Iranul va ataca bazele militare americane din Europa dacă acestea vor fi folosite pentru bombardarea Republicii Islamice, relatează France24, care citează AFP.

„Dacă aeronave americane decolează de la o bază militară americană, chiar și una situată într-o țară europeană sau într-o altă regiune îndepărtată, pentru a bombarda Iranul, vom ataca și acele baze”, a declarat Rezaei pentru postul de televiziune Al Mayadeen, cu sediul în Liban, într-un interviu difuzat miercuri.

Acesta a mai precizat că răspunsul Iranului la noile atacuri ale SUA ar „viza instalațiile militare americane mai îndepărtate – inclusiv cele pe care nu le-am atacat încă”, fără a oferi detalii.

„Am putea lovi chiar și anumite insule despre care ei cred că se află în afara razei de acțiune a rachetelor noastre”, a adăugat acesta în interviul acordat la Teheran.

Conflictul din Orientul Mijlociu a început pe 28 februarie, după atacurile americano-israeliene în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor țări din regiune care găzduiesc baze sau echipamente militare americane. În conflict au intervenit și grupări militante susținute de Iran, din Liban, Yemen și Irak.

Între timp, au fost începute demersuri diplomatice, mediate de Qatar și Pakistan, pentru negocierea unui acord care să pună capăt războiului.

Iranul cere Washingtonului să accepte mai multe condiții, printre care deblocarea activelor iraniene și ridicarea sancțiunilor, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Este ruta esențială pentru transportul energiei, pe care Teheranul a blocat-o de la începutul conflictului.

Marți, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că nu este necesar să se lanseze un nou atac împotriva Iranului, invocând ceea ce a descris drept eforturi reușite de a slăbi economia iraniană.

Se pare că Washingtonul a început să-și tempereze amenințările recente cu noi atacuri după înfrângerea Partidului Republican al președintelui Donald Trump în recentele alegeri de la jumătatea mandatului, când războiul împotriva Iranului a contat foarte mult.