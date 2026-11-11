Ministerul de Externe al Rusiei anunță „decesul subit” al ambasadorului său în Statele Unite

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit miercuri, la vârsta de 66 de ani, a anunțat Ministerul rus de Externe, printr-o postare pe pagina de X.

Diplomatul „a decedat subit”, a transmis instituția într-un comunicat oficial, fără să ofere informații despre cauza morții, care este în continuare necunoscută.

◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66. The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts. https://t.co/YKgRc2yuZk https://t.co/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026

„Am pierdut un diplomat remarcabil, un lider experimentat, un coleg amabil și un mentor”, a transmis Ministerul rus de Externe.

Instituția a prezentat și condoleanțe familiei și apropiaților diplomatului. „Transmitem cele mai profunde și sincere condoleanțe familiei și celor apropiați lui Alexander Darchiev”, se arată în comunicat.

Înainte de a deveni ambasador al Rusiei în Statele Unite, la începutul anului 2025, Darchiev a ocupat mai multe funcții în cadrul Ministerului rus de Externe. El l-a înlocuit în acest post pe Anatoli Antonov.