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Tensiunile Rusia-Republica Moldova cresc. Rușii au expulzat un diplomat moldovean

Tensiunile dintre Rusia și Republica Moldova cresc. Rușii au expulzat un diplomat moldovean ca răspuns la o măsură asemănătoare luată de autoritățile din Moldova. Relațiile dintre Moscova și Chișinău s-au deteriorat foarte mult de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.
Tensiunile Rusia-Republica Moldova cresc. Rușii au expulzat un diplomat moldovean
Sursa foto: Dani Amariei/Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 nov. 2026, 01:25, Știri externe
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Rusia a expulzat un diplomat moldovean, ca răspuns la expulzarea de către Chișinău a unui angajat al ambasadei ruse, în urma prăbușirii unei drone în Republica Moldova, potrivit Al Jazeera.

Ministerul rus de Externe a anunțat marți că l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova, Lilian Darii. Ministerul l-a informat pe ambasador că un membru al personalului ambasadei de la Moscova a fost declarat persoană indezirabilă, „în baza principiului reciprocității”.

„Ambasadorului i-a fost transmis un protest ferm, după ce, la 23 octombrie, autoritățile moldovene au declarat un angajat al ambasadei Rusiei la Chișinău drept persona non grata”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Instituția a afirmat că decizia Republicii Moldova a fost luată „sub pretextul formal al presupusei descoperiri, pe teritoriul republicii, a unor resturi ale unei drone care transporta explozibili”, calificând gestul drept „un nou pas neprietenos”.

Ministerul a susținut că „scopul real” al acestei măsuri este „subminarea în continuare a istoriei vechi a relațiilor ruso-moldovene”.

Maia Sandu: „S-a prăbușit în apropierea unor locuințe”

Luna trecută, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că o „dronă de atac rusească” a încălcat spațiul aerian al țării și „s-a prăbușit în apropierea unor locuințe și a unei instalații energetice”.

Ulterior, Republica Moldova a declarat un membru al personalului ambasadei ruse drept persona non grata.

Relațiile dintre cele două țări din ce în ce mai tensionate

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, numeroase drone au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova.

De atunci, relațiile Rusiei cu fostele state sovietice, printre care și Republica Moldova, au ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Situația este tensionată suplimentar de eforturile Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană.

Duminică, Republica Moldova a inaugurat oficial o nouă linie electrică care conectează țara la România și la rețeaua energetică europeană, cu scopul de a reduce dependența de energia rusească.

Linia de înaltă tensiune de 400 de kilovolți, care se întinde de la orașul Vulcănești până la Chișinău, permite Republicii Moldova să-și reducă dependența de centrala termoelectrică de la Cuciurgan, din Transnistria.

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